مع حلول ثاني أيام شهر رمضان المعظم، تتجه الأنظار إلى معرفة موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الثلاثاء 12-3-2024، إذ يرغب المسلمون في معرفة الموعد للإفطار ومن ثم تأدية الصلاة، والاستعداد بعد ذلك لأداء صلاة العشاء والتروايح.

وتستعرض «الوطن» موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الثلاثاء 12-3-2024 ثانِ أيام رمضان، وفق الإمساكية الصادرة عن هيئة المساحة المصرية، إذ يحرص المسلمون على متابعة مواقيت الصلاة لتأديتها في مواعيدها.

موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الثلاثاء 12-3-2024

ويُرفع أذان المغرب في القليوبية اليوم الثلاثاء 12-3-2024 في الساعة 06:02 مساءً، لإعلان انتهاء صيام ثانِ أيام رمضان المبارك الذي تصل فيه ساعات الصيام إلى 13 ساعة و40 دقيقة وفق إمساكية هيئة المساحة المصرية.

مواعيد الصلاة في القليوبية اليوم

موعد صلاة الفجر الساعة 04:42

موعد صلاة الظهر الساعة 12:05

موعد صلاة العصر الساعة 03:29

موعد صلاة المغرب الساعة 06:02

موعد صلاة العشاء الساعة 07:19