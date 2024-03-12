رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الثلاثاء 12-3-2024

كتب:

حسن صالح
12:02 م | الثلاثاء 12 مارس 2024
مدفع الإفطار رمضان

مدفع الإفطار رمضان

مع حلول ثاني أيام شهر رمضان المعظم، تتجه الأنظار إلى معرفة موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الثلاثاء 12-3-2024، إذ يرغب المسلمون في معرفة الموعد للإفطار ومن ثم تأدية الصلاة، والاستعداد بعد ذلك لأداء صلاة العشاء والتروايح.

وتستعرض «الوطن» موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الثلاثاء 12-3-2024 ثانِ أيام رمضان، وفق الإمساكية الصادرة عن هيئة المساحة المصرية،  إذ يحرص المسلمون على متابعة مواقيت الصلاة لتأديتها في مواعيدها.

موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الثلاثاء 12-3-2024  

ويُرفع أذان المغرب في القليوبية اليوم الثلاثاء 12-3-2024 في الساعة 06:02 مساءً، لإعلان انتهاء صيام ثانِ أيام رمضان المبارك الذي تصل فيه ساعات الصيام إلى 13 ساعة و40 دقيقة وفق إمساكية هيئة المساحة المصرية.  

مواعيد الصلاة في القليوبية اليوم

موعد صلاة الفجر الساعة 04:42 

موعد صلاة الظهر الساعة 12:05 

موعد صلاة العصر الساعة 03:29 

موعد صلاة المغرب الساعة 06:02 

موعد صلاة العشاء الساعة 07:19 

اقرأ المزيد:

«تموين القليوبية»: إقبال كبير على معارض أهلا رمضان.. و35% تخفيضات على السلع

«رياضة القليوبية» تطلق مبادرة «زينة رمضان» بمراكز الشباب احتفالا بالشهر الكريم

استعدادات القليوبية لاستقبال شهر رمضان.. غرف عمليات وشوادر ومعارض

بتخفيضات 35%.. افتتاح 4 معارض أهلا رمضان في القليوبية (صور)

«صحة القليوبية» تكشف 12 نصيحة ذهبية استعدادا لشهر رمضان

محافظ القليوبية يفتتح معرضا جديدا لـ«أهلا رمضان» في طوخ

عدد ساعات الصيام وموعد الإفطار أول أيام شهر رمضان بمحافظة القليوبية 

بعد افتتاح معرض أهلا رمضان 2024.. محافظة القليوبية توفر «كوبونات» لمنع التزاحم 

«صحة القليوبية» تطلق حملة توعية بصيام مرضى السرطان في رمضان

قائمة أسعار السلع الغذائية في معارض أهلا رمضان بمحافظة القليوبية 
بقلم حسن صالح