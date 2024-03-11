مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الاثنين 11-3-2024.. الفجر 4:43 صباحا

مع استقبال أول أيام رمضان اليوم يحرص كثير من المواطنين على معرفة مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الاثنين 11-3-2024 أول أيام رمضان، لأداء الفرائض خلال الشهر الكريم، ومعرفة مواقيت الإفطار والسحور، وفق إمساكية هيئة المساحة المصرية.

تستعرض «الوطن» مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الاثنين 11-3-2024 أول أيام رمضان، وفق إمساكية الهيئة العامة للمساحة التي تضمن مواعيد الإفطار والسحور.

مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الاثنين 11-3-2024

الفجر: 04:43 صباحا

الشروق: 06:10 صباحا

الظهر: 12:05 مساءً

العصر: 03:29 مساءً

المغرب: 06:01 مساءً

العشاء: 7:19 مساءً

استعداد مساجد القلويبية لاستقبال المصليين

ويحين موعد الإفطار أول أيام رمضان مع أذان المغرب في الساعة 06:01 مساءً، ويبلغ عدد ساعات الصيام 13 ساعة و37 دقيقة، ويحل فجر أول أيام رمضان في تمام الساعة 04:43 صباحًا.

وفي السياق ذاته، استعدت مساجد القليوبية لاستقبال المصليين في رمضان، إذ رفعت مديرية الأوقاف بالمحافظة بقيادة الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف، حالة الطوارئ قبل شهر رمضان للاهتمام بنظافة المساجد ودورات المياه.