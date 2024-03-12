مع حلول ثانِ أيام شهر رمضان المعظم، يهتم المواطنون بمعرفة موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 12-3-2024، وفق إمساكية رمضان من هيئة المساحة المصرية، إذ تصل مدة الصوم إلى 13 ساعة و40 دقيقة.

وتستعرض «الوطن» موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الثلاثاء 12-3-2024 ثانِ أيام رمضان، في إطار حرص المسلمين على متابعة مواقيت الصلاة وموعد صلاة الفجر.

موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم

ويحل موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الثلاثاء 12-3-2024 ثانِ أيام رمضان المبارك في الساعة 04:42 صباحا على أن يكون موعد السحور اليوم الثلاثاء في 02:22 صباحا وفق إمساكية هيئة المساحة المصرية

مواعيد الصلاة في القليوبية اليوم الثلاثاء 12-3-2024

ويرفع أذان الفجر في القليوبية اليوم الثلاثاء 12-3-2024، في تمام الساعة 4:42 دقيقة، ليبدأ المسلمون في صيام ثانِ أيام رمضان المبارك، ويحل المغرب في هذا اليوم وفق إمساكية هيئة المساحة المصرية، في الساعة 06:02 مساء.

وتكشف إمساكية شهر رمضان من هيئة المساحة المصرية مواقيت الصلاة في القليوبية، ومنها موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 12-3-2024 كالتالي:

موعد صلاة الفجر الساعة 04:42 صباحا.

موعد صلاة الظهر الساعة 12:05 مساءً.

وعد صلاة العصر الساعة 03:29 مساءً.

موعد صلاة المغرب الساعة 06:02 مساءً.

موعد صلاة العشاء الساعة 07:19 مساءً.