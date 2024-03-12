تتجه أنظار المسلمين تزامنًا مع حلول ثاني أيام شهر رمضان المبارك إلى مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الثلاثاء 12-3-2024، إذ يحرصون على أداء جميع الطاعات والصلوات في المساجد، اغتنامًا للطاعات والبركات.

وتستعرض «الوطن» مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الثلاثاء 12-3-2024 في ثاني أيام رمضان المبارك، والتي تضمن مواعيد الصلوات ومنها الفجر والمغرب.

مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم

ووفق إمساكية هيئة المساحة المصرية فإن مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الثلاثاء 12-3-2024 ثاني أيام رمضان المبارك كالتالي:

موعد صلاة الفجر الساعة 04:42 صباحا.

موعد صلاة الظهر الساعة 12:05 ظهرا

موعد صلاة العصر الساعة 03:29 مساءً.

موعد صلاة المغرب الساعة 06:02 مساءً.

موعد صلاة العشاء الساعة 07:19 مساءً.

مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الثلاثاء 12-3-2024

ووفق إمساكية الهيئة العامه للمساحة المصرية فإنه وفقا لمواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الثلاثاء 12-3-2024 يحل موعد أذان الفجر في الساعة 04:42 صباحا على أن يكون موعد السحور في 02:22 صباحا ويحل أذان المغرب في الساعة 06:02 مساء.

عدد ساعات الصيام في القليوبية اليوم الثلاثاء 12-3-2024

ووفق إمساكية هيئة المساحة المصرية مواقيت مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الثلاثاء 12-3-2024 فإن عدد ساعات الصيام في ثاني أيام رمضان تصل 13 ساعة و40 دقيقة، حيث ينطلق أذان الفجر اليوم الثلاثاء في 04:42 ص ويحل المغرب إيذانًا بالإفطار في الساعة 06:02م يليه العشاء في الساعة 07:19 مساء لأداء الفرض والتراويح.