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دراما المتحدة

موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الاثنين 11-3-2024

كتب:

حسن صالح
02:50 ص | الإثنين 11 مارس 2024
صلاة الفجر- أرشيفية

صلاة الفجر- أرشيفية

مع حلول أول أيام رمضان، تتجه أنظار المسلمين إلى معرفة موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الاثنين 11-3-2024، لبدء صيام أول أيام الشهر الكريم للعام الحالي 2024، إذ تصل ساعات الصوم اليوم، إلى 13 ساعة و38 دقيقة.

ويحين موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الاثنين 11-3-2024، أول أيام شهر رمضان المعظم في الساعة 04:43 صباحًا، على أنّ يكون موعد الشروق في الساعة 06:10 صباحًا، وأذان المغرب الساعة 06:01 مساءً.

موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الاثنين 11-3-2024

ومع حلول موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الاثنين 11-3-2024، يؤدي المسلمون صلاة فجر أول أيام رمضان لاستقبال الشهر الكريم والصيام وفق إمساكية هيئة المساحة المصرية.

 

تنظيم خطة الدعوة الإسلامية

يذكر أنّ مديرية أوقاف القليوبية، أعلنت حالة الطوارئ وشكلت لجان متابعة من الائمة والمفتشين لتيسير أداء العبادات بالمساجد وتنظيم خطة الدعوة الإسلامية والملتقيات الفكرية في شهر رمضان، حيث تزينت المساجد بالأضواء والزينة لاستقبال المواطنين والمصلين والمعتكفين خلال الشهر الكريم.

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