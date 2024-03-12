أعلنت هيئة المساحة المصرية، إمساكية رمضان 2024 بمحافظة شمال سيناء، التي تتضمن موعد صلاة الفجر وشروق الشمس، علاوة عن مواقيت الصلاة اليوم، وعدد ساعات الصوم ثاني أيام شهر رمضان.

وفي السطور التالية، تستعرض «الوطن» كل ما تريد معرفته عن موعد أذان الفجر في محافظة شمال سيناء اليوم الثلاثاء 12-3-2024 ومواقيت الصلاة بالتفصيل بالإضافة إلى موعد شروق الشمس، وعدد ساعات الصوم في ثاني أيام شهر رمضان المبارك.

موعد أذان الفجر في شمال سيناء اليوم

وكشفت الهيئة العامة للمساحة المصرية، موعد أذان الفجر في شمال سيناء اليوم الثلاثاء 12-3-2024 ضمن إمساكية رمضان 1445 هجرية بحسب التوقيت المحلي لمحافظة شمال سيناء، مشيرة إلى أنه يرفع أذان الفجر في تمام الساعة 4:29 فجرًا، بينما يبدأ السحور من الساعة 2:10 بعد منتصف الليل، فيما يبدأ الإمساك في تمام الساعة 4:9 صباحًا.

عدد ساعات الصيام اليوم الثلاثاء 12-3-2024

وفيما يخص عدد ساعات الصيام اليوم الثلاثاء 12-3-2024 في شمال سيناء، فأنّه يبلغ نحو 13 ساعة و41 دقيقة بحسب إمساكية رمضان 2024 حسب التوقيت لمحافظة شمال سيناء.

مواقيت الصلاة في شمال سيناء اليوم

وتشير إمساكية رمضان إلى أن مواقيت الصلاة في شمال سيناء اليوم الثلاثاء الموافق ثاني أيام رمضان تكون كالآتي:

يأتي موعد أذان الظهر في تمام الساعة 11:53 ظهرًا، وموعد أذان العصر في تمام الساعة 3:17 عصرًا، وموعد أذان المغرب في تمام الساعة 5:50 مساءً، وموعد أذان العشاء في تمام الساعة 7:8 مساءً.