حفاوة كبيرة بمسلسل سر إلهي على السوشيال ميديا بعد عرض الحلقة الأولى

حفاوة كبيرة تلقتها روجينا وأحمد بدير، من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل سر إلهي للمخرج رؤوف عبد العزيز.

تصدرت الحلقة الأولى من مسلسل سر إلهي، بطولة النجمة روجينا، تريند موقع اكس والأكثر بحثا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحققت العديد من المشاهدات ومنها مشهد نهاية الحلقة الأولى بين النجمة روجينا وأحمد بدير، الذي حقق مشاهدات تصل إلى 300 ألف في أقل من 24 ساعة.

مشهد نهاية الحلقة الأولى يخطف قلوب المشاهدين

وأثارت الحلقة الأولى، ردود فعل واسعة، من قبل جمهور السوشيال ميديا، مشيدين بأدائها هي والفنان الكبير أحمد بدير، واصفينه بأنه أداء استثنائي، بعدسة المخرج رؤوف عبد العزيز، الذي لديه قدرة رائعة في فن إدارة الممثل، وهذا ما ظهر جليا في مشهد نهاية الحلقة الأولى من المسلسل، والذي خطف قلوب المشاهدين بأداء عبقري من العظيم أحمد بدير والذي يقدم شخصية رجل الأعمال جميل أو هارون كما يدعى.

وانهالت التعليقات التي تشيد بأداء روجينا والفنان القدير أحمد بدير، والمسلسل بشكل عام، وكان من أبرزها: «انتي موهبة كبيرة، عمل ضخم ورائع، المسلسل جامد، أحمد بدير ممثل أكثر من رائع، المسلسل ده روعة، حلو أوي بجد، عظيم يا فنانة، مسلسل روعة، وغيرها العديد من التعليقات.

تفاصيل الحلقة الأولى من سر إلهي

وعبرت الحلقة الأولى عن مدى جحود الأبناء تجاه آبائهم بسبب المال والثروة والورث، إذ كشف رجل الأعمال هارون (أحمد بدير) لـ نصرة (روجينا) أن نجله بدر (محمود حجازي) حاول قتله للاستيلاء على ثورته مع شقيقته شاهيناز (مي سليم)، وعندما رفض أخوهم الثالث كريم هذا الأمر، ودافع عنه قام بدر بقتل شقيقة كريم، وإشعال النار فيه تحت تأثير المخدرات.

وجسد بدير تفاصيل الشخصية بكل ملامحه ونبرة صوته التي يخيم عليها الحزن، وتفاعلت معه نصرة (روجينا)، وعبرت عن صدمتها الكبيرة مما تسمعه منه.