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دراما المتحدة

يسري جبر: النبي محمد أفضل الخلق وأول المنكرين لوجود ولد لله

كتب:

شريف سليمان
05:35 م | الثلاثاء 12 مارس 2024
الدكتور يسري جبر، أحد علماء الأزهر الشريف

الدكتور يسري جبر، أحد علماء الأزهر الشريف

قال الدكتور يسري جبر، أحد علماء الأزهر الشريف، إن الله سبحانه وتعالى، وصف الرسول صلى الله عليه وسلم، في القرآن الكريم، بقوله تعالي «قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ».

وأضاف العالم الأزهري، خلال حلقة برنامج «حكمة العبادات»، المذاع عبر قناة الناس، اليوم الثلاثاء: «سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنا أول العابدين، ومعلوم إن الملائكة يعبدون الله، والنبي صلى الله عليه وسلم، أول العابدين، يعني أول المنكرين ليكون لله ولد».

وتابع يسري جبر: «النبي صلى الله عليه وسلم، أول المنكرين أن يكون لله ولد، وهو أول العابدين وأفضل الخلق، وأعلم الخلق بالله».

إلى ذلك، أكد أن الله سبحانه وتعالى قدم الرحمة على العلم، موضحًا: «إذا رحمت من في الأرض رحم النبي صلى الله عليه وسلم اللهَ مَن في السماء ليرحمك».

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