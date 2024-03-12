اصنعي البقلاوة في البيت.. أرخص طريقة وطعم لا يقاوم

خلال شهر رمضان المبارك ترغب ربات البيوت في تزين سفرتها، باشهي اطباق الحلويات، لتسعد أسرتها بعد ساعات طويلة من الصيام طيلة النهار، وخلال السطور التالي تستعرض «الوطن» طريقة عمل البقلاوة في البيت بأرخص طريقة وطعم لا يقاوم، على خطي الشيف نجلاء الشرشابي.

الخطوات اللازمة لعمل عجينة البقلاوة

المكونات:-

3 أكواب من الدقيق.

ملعقة واحدة صغيرة ملح.

2 ملعقة كبيرة من السمن.

واحدة بيض.

2 ملعقة كبيرة سمنة.

كوب ماء دافئ.

ربع ملعقة صغيرة من ماء الزهر.

طريقة تحضير عجينة البقلاوة

- الخطوة الأولى: لعمل البقلاوة احضري وعاء مناسب وضعي بداخله كل من مقدار الدقيق ثم مقدار الملح وقلبيهم جيداً ثم اعملي على إضافة السمن وبعدها البيض ثم ماء الزهر.

- الخطوة الثانية: اخلطي المكونات بشكل جيد حتى تتشكل في يدك عجينة متجانسة، واتركيها لمدة 60 دقيقة بعد تغطيتها حتى تستريح.

- الخطوة الثالثة: شكلي العجينة على شكل رول وبعد ذلك قطعي الرول الذي قمتي بتشكيله إلى كرات متساوية في الحجم، وقومي برش قليل من الدقيق على سطح مستوي واعملي على فرد كرات العجين إلى دوائر يصل سمكها لنصف سم.

- الخطوة الرابعة: قومي بوضع العجين في الثلاجة لمدة 90 دقيقة بعد أن تقومي بتغطيتها بأكياس مصنوعةمن البلاستيك.

الآن حضري حشوة البقلاوة

المكونات:-

3 أكواب لوز مقشر ومجروش خشن

ملعقة صغيرة قرفة

ثلث كوب سكر

كيس عجينة الجلاش

200 جرام زبدة لينة

2 ملعقة كبيرة فستق حلبي مجروش

خطوات عمل البقلاوة في البيت

1- سخني الفرن على درجة حرارة 180 وأدهني صينية الفرن بالقليل من الزبد.

2- افردي طبقة من عجينة البقلاوة وادهني القليل من الزبدة، وضعي السكر والقرفة واللوز.

3- كرري هذه الخطوة حتى تنفذ نصف كمية العجينة مع دهن كل طبقة بالزبدة.

4- وزعي خليط الحشوة على طبقات العجينة حتى تغطيها بالكامل.

5- افردي الكمية المتبقية من عجينة البقلاوة أعلى الحشوة وتدهن كل طبقة منها بالزبدة.

6- قسمي البقلاوة لمربعات متساوية الحجم بالسكين، ورشي الفستق الحلبي المطحون فوقها، والآن أدخلي صينية البقلاوة إلى الفرن لمدة لا تقل عن 40 دقيقة حتى يصبح لونها ذهبي، أخرجي الصينية من الفرن وأسكبي الشربات فوقها مباشرة.