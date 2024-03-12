قائمة أسماء مسلسلات رمضان 2024 في النصف الأول.. 14 عملا دراميا تشويقيا

تضم قائمة أسماء مسلسلات رمضان 2024 مجموعة كبيرة من الأعمال الدرامية التي تتنوع ما بين التاريخي، والتشويقي، والاجتماعي، والكوميدي، وتعرض على شاشة قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بخلاف منصة Watch It الإلكترونية.

ومن أبرز قائمة أسماء مسلسلات رمضان 2024، والتي تدور أحداثها في إطار 30 حلقة، مسلسل الحشاشين من بطولة كريم عبدالعزيز وتأليف عبدالرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي، ويحكي عن طائفة الحشاشين التي يقودها حسن الصباح وهي أخطر جماعة دموية نفذت اغتيالات سياسية.

اجتماعي وشعبي

كما تضم القائمة مسلسل إمبراطورية ميم، وأحداثه اجتماعية كوميدية في 30 حلقة، عن قصة إحسان عبدالقدوس عن حكاية أب له 6 من الأبناء يواجه معهم أزمات وتحديات، من بطولة خالد النبوي، وحلا شيحة، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة.

وتشمل الخريطة مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان، وتدور أحداث الثلاثين حلقة في إطار شعبي ملئ بالتشويق والإثارة من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل، كذلك مسلسل بيت الرفاعي بطولة أمير كرارة من تأليف بيتر ميمي وإخراج أحمد جلال، ومسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق، ومسلسل محارب بطولة حسن الرداد تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل، تنتمي أحداثهما للدراما الشعبية المفضلة للجمهور.

مسلسلات كوميدية وتشويقية

وتدور قصة مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج في إطار كوميدي على مدار 30 حلقة، من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز، فيما تدور قصة مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبدالرازق في إطار تشويقي من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد حسن.

ويواصل أحمد مكي في مسلسل الكبير أوي الجزء الـ8، مغامراته بصحبة شقيقيه جوني وحزلئوم، وهجرس ودكتور ربيع وفزاع ومربوحة عل مدار 30 حلقة، من إخراج أحمد الجندي.

ومن قائمة مسلسلات رمضان 2024 التي تدور في 15 حلقة وتعرض في النصف الأول من رمضان، مسلسل عتبات البهجة بطولة يحيى الفخراني، وبابا جه بطولة أكرم حسني، وكامل العدد +1 بطولة دينا الشربيني وشريف سلامة، ومسار إجباري بطولة أحمد داش وعصام عمر، وسر إلهي بطولة روجينا، ومع انطلاق النصف الثاني من رمضان سيتم عرض مجموعة أخرى من مسلسلات الـ 15 حلقة منها جودر، فراولة، مليحة.