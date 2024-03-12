تامر حبيب يرد على تصريحات إيناس الدغيدي: كان قصدها خير

تحدث السيناريست تامر حبيب، عن دور الأقدار في حياته، قائلا: «كنت لا أتمنى أن تموت أمي، وهذا هو صراعي الأول مع القدر، وكان هناك صراع آخر متعلق ببدايتي الفنية».

وأضاف «حبيب»، خلال لقائه مع الإعلامية منى عبدالوهاب، في أولى حلقات برنامجها بالموسم الرمضاني 2024 «ع المسرح»، والمذاع عبر قناة «الحياة»: «كنت أطمح إلى أفلام كثيرة، وكانت الأفلام تتعطل لأسباب إنتاجية فبدأت أشعر بأني ظلمت، ولكن بعد فيلم سهر الليالي الذي كان أول أفلامي، فإني أيقنت بأن القدر يدخر لي شيئا أفضل، لأن هذه البداية كانت أقوى ألف مرة مما كنت أريد البدء به».

وتابع السيناريست: «في بعض الأحيان تعرضت لكلام في منتهى القسوة وقلة الأدب من ناس لدرجة إن حد قال إنه لو شافني ماشي في الشارع هقتله».

وحول تصريحات إيناس الدغيدي المثيرة للجدل حول ميوله الجنسية، قال: «تعرضت للهجوم والنقد والإساءة واتهزيت لكن هي نيتها كانت خير، ومكنتش متخيل إن الناس بالقسوة دي، وصراعي مع المجتمع فكري وأخلاقي، فأنا أحب الإنسان لأنه أعظم ما في الكون، ومش بحب أصعب على حد أو أبان مسكين، وأكره في المجتمع القسوة والازدواجية".