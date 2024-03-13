مواقيت الصلاة في الغربية اليوم الأربعاء 13-3-2024
كتب:
رفيق محمد ناصف
01:05 ص | الأربعاء 13 مارس 2024
مواعيد الصلاة في الغربية اليوم الأربعاء - صورة أرشيفية
حددت الهيئة المصرية للمساحة، مواقيت الصلاة في الغربية اليوم الأربعاء 13-3-2024، ثالث أيام شهر رمضان المبارك 1445 هـ، بأقل نحو دقيقتين عن أمس.
مواقيت الصلاة في الغربية اليوم الأربعاء 13-3-2024
وجاءت مواقيت الصلاة في الغربية اليوم الأربعاء 13-3-2024 ، بحسب إمساكية شهر رمضان الخاصة بمدينة طنطا ومختلف مدن ومراكز وقرى محافظة الغربية والصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة كالتالي:
موعد صلاة الفجر اليوم الأربعاء 4:41 .
موعد شروق الشمس اليوم الأربعاء 6:8 .
موعد صلاة الظهر اليوم الأربعاء 12:5 .
موعد صلاة العصر اليوم الأربعاء 3:30 .
موعد صلاة المغرب اليوم الأربعاء 6:3 .
موعد صلاة العشاء اليوم الأربعاء 7:21 .
مواقيت الصلاة في الغربية اليوم الأربعاء
وحسب إمساكية شهر رمضان 2024 فإن مواقيت الصلاة في الغربية اليوم الأربعاء 13-3-2024، تشهد زيادة في صلاة العصر والمغرب والعشاء بنحو دقيقة عن مواعيد صلاة أول أيام رمضان.