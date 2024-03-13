حددت الهيئة المصرية للمساحة، مواقيت الصلاة في الغربية اليوم الأربعاء 13-3-2024، ثالث أيام شهر رمضان المبارك 1445 هـ، بأقل نحو دقيقتين عن أمس.

مواقيت الصلاة في الغربية اليوم الأربعاء 13-3-2024

وجاءت مواقيت الصلاة في الغربية اليوم الأربعاء 13-3-2024 ، بحسب إمساكية شهر رمضان الخاصة بمدينة طنطا ومختلف مدن ومراكز وقرى محافظة الغربية والصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة كالتالي:

موعد صلاة الفجر اليوم الأربعاء 4:41 .

موعد شروق الشمس اليوم الأربعاء 6:8 .

موعد صلاة الظهر اليوم الأربعاء 12:5 .

موعد صلاة العصر اليوم الأربعاء 3:30 .

موعد صلاة المغرب اليوم الأربعاء 6:3 .

موعد صلاة العشاء اليوم الأربعاء 7:21 .

مواقيت الصلاة في الغربية اليوم الأربعاء

وحسب إمساكية شهر رمضان 2024 فإن مواقيت الصلاة في الغربية اليوم الأربعاء 13-3-2024، تشهد زيادة في صلاة العصر والمغرب والعشاء بنحو دقيقة عن مواعيد صلاة أول أيام رمضان.