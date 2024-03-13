نصر محروس: أم كلثوم نجمة مصر الأولى وشيرين عبدالوهاب ظلمت نفسها

قال المنتج نصر محروس، إنّ والدته أول وأهم امرأة في حياته، موضحًا: «أمي حمستني على الفن والإنتاج، فقد كان والدي لديه شركة إنتاج وكنت أعمل معه».

وأضاف محروس في حواره مع الإذاعية شيماء حافظ، مقدمة برنامج «الحكاية فيها هي»، عبر الراديو 9090، أنّ والدته نصحته بأن يجتهد وألا يتأخر في عمله: «أمي أول جمهوري حتى الآن، اللي بحب أحكي له شغلي وآخد رأيه، وعادة كلامها بيطلع صح لأنها أكتر حد بيخاف عليّ».

وعن الأكل الذي يفضله من والدته، قال: «أحب تناول القلقاس والبط من أمي في عيد الغطاس، وأنتظر العيد من السنة للسنة بسبب هذا الأمر»، مشيرًا، إلى أنه كان طفلا شقيا، ما كان يدفع والدته إلى معاقبته.

وحول حياته العاطفية، قال: «أول مرة قلبي دق كنت في 3 ابتدائي، وكان لديّ شعور عاطفي، وكان حبا بريئا، لم يكن حبا بل كان شعورا أعمق».

وأشار، إلى أن زوجته، سيدة جميلة ومتفهمة وعقلها واعي وتحب بيتها وأولادها: «ربنا يحميها ويخليها لنا، وساعات بتغير».

إلى ذلك، أكد أن شيرين عبدالوهاب أكثر فنانة شعر بأنها ستكون نجمة عندما سمعها، لكنه يرى أنها أكثر فنانة ظلمت نفسها بسبب الأحداث الكثيرة في حياتها التي أثرت مسيرتها الفنية: «كان لازم يبقى عندها جدية أكتر من كده وأنصحها إنها تتجوز الفن»، مشيرًا إلى أنه يرى أن أم كلثوم نجمة مصر الأولى.