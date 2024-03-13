4 سمات للمرأة صاحبة الشخصية القوية.. من واقع مسلسل صيد العقارب

تكتشف خداع من حولها بعد وفاة شقيقها، لتقرر الفنانة غادة عبد الرازق، خوض صراعات عديدة مع كل من حولها، في مسلسل صيد العقارب، إذ تتصف بسمات الشخصية القوية، التي لا تتراجع عن مخططاتها، وعلى أرض الواقع هناك سمات تتميز بها المرأة صاحبة الشخصية القوية، بحسب موقع «discoverymood».

الثقة في النفس

الثقة من أهم سمات المرأة القوية عقليًا، لأنها تدل على حب الذات، مما لا يجعلها في مقارنة مع الآخرين، إذ تتسم بطابعها الخاص، لذا فهي تحقق راحة كبيرة لنفسها، ولا تستمع لآراء الآخرين المحبطة، مما يساعدها على إنجاز مهام عديدة تفيد المجتمع، وتؤثر فيه بشكل إيجابي.

الإنتاج في المجتمع

تتسم المرأة القوية بقدرتها على الإنتاج في المجتمع، والعمل لتحقيق ذاتها ووضع بصمتها، فهي تستطع تأدية المهام المنزلية، والعمل في المجال الذي تفضله، وتنجح في المجالين.

التفاؤل والإيجابية

تتميز المرأة القوية بالتفاؤل، وقدرتها على اتخاذ الأمور بإيجابية شديدة، تجعلها ترى نصف الكوب الممتليء، وليس نصفه الفارغ، وبرغم ذلك لا يمكنها إظهار التفاؤل والإيجابية في جميع الأوقات، وفي الوقت ذاته تحافظ على عقلية النمو لديها.

الاجتهاد وتحقيق الأحلام

ومن أهم صفات المرأة القوية، أن تكون مجتهدة في عملها، وتسير خلف أهدافها، حتى تستطيع تحقيق كل أحلامها، مهما كانت صعبة أو مستعصية، فالمحاولات المستمرة والإصرار، سر الوصول إلى الهدف.

مسلسل صيد العقارب من بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، ويشارك فيه عدد من الفنانين أبرزهم: رياض الخولي، وسيمون، والعمل الدرامي من إخراج أحمد حسن، وتأليف باهر دويدار.