حددت هيئة العامة للمساحة المصرية، مواقيت الصلاة في قنا اليوم الأربعاء 13-3-2024 والموافق ثالث أيام شهر رمضان المبارك 2024، لأداء المصلين والصائمين الصلوات الخمس في توقيتاتها الصحيحة.

مواقيت الصلاة اليوم بقنا

وتقدم «الوطن» مواقيت الصلاة في قنا الأربعاء، الموافق 13-3-2024 بالتفصيل، وهي كالآتي:

- موعد صلاة الفجر اليوم الأربعاء في محافظة قنا في تمام الساعة 4:37 صباحا.

- موعد صلاة الظهر اليوم الأربعاء في محافظة قنا في تمام الساعة 11:59 .

- موعد صلاة العصر الأربعاء الموافق 13 مارس 2024 اليوم الثالث في شهر رمضان بقنا الساعة 3:23 .

- موعد صلاة المغرب اليوم الأربعاء بقنا في تمام الساعة 5:57 مساءً.

- موعد صلاة العشاء في محافظة قنا اليوم الأربعاء في تمام الساعة 7:11 م، ويليها مباشرة صلاة التراويح لثالث أيام شهر رمضان 1445 هـ.

عدد ساعات الصيام في ثالث أيام رمضان 2024 بمحافظة قنا

حددت الهيئة العامة للمساحة المصرية في محافظة قنا، عدد ساعات الصيام، في ثالث أيام شهر رمضان الكريم 2024، الموافق اليوم الأربعاء 13 مارس 2024، بنحو 13 ساعة و40 دقيقة.

أماكن صلاة التراويح في محافظة قنا

وقال الشيخ ماهر جبر، وكيل وزارة الأوقاف في محافظة قنا: إن جميع مساجد المحافظة استعدت جيدا لاستقبال المصلين طوال الشهر الكريم، وخصوصا بالمساجد الكبرى مثل «مسجد عبد الرحيم القنائي، والمسجد العمري».