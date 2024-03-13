طرق تسجيل قراءة عدادات الكهرباء لشهر مارس 2024

بدأ مشتركو فروع وإدارات شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية، البحث عن طرق تسجيل قراءة عدادات الكهرباء عن شهر مارس 2024 للقضاء على القراءات الشاذة والوهمية لضمان إصدار فاتورة معبرة عن الاستهلاك الفعلي للمشترك.

وفعّلت شركة «شعاع» المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء عن شهر مارس 2024 بشركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية تطبيق «القارئ الذكي»؛ للقضاء على القراءات الشاذة، وتسجيل قراءة عداد الكهرباء باستخدام الهاتف المحمول الخاص بالمشتركين، للوصول إلى فاتورة صحيحة تعبر عن الاستهلاك الفعلي للمشتركين.

كيفية استخدام تطبيق شعاع

- يحمل المستخدم التطبيق الذي يحمل اسم shoaa عبر «جوجل بلاي».

- بعد تثبيت التطبيق على الموبايل، اختار «إنشاء حساب جديد».

- حدد شركة التوزيع الخاصة بك، سواء شمال القاهرة أو جنوب القاهرة أو البحيرة أو شمال الدلتا أو جنوب الدلتا أو مصر الوسطى أو مصر العليا أو الإسكندرية أو القناة.

- يدخل المستخدم بياناته، وهي الاسم كما هو موجود بإيصال الكهرباء، والبريد الإلكتروني ورقم الموبايل، واختيار كلمة مرور.

- يحدد المستخدم الإدارة أو الهندسة الخاصة به والمكتوبة في إيصال الكهرباء.

- يصور المستخدم إيصال الكهرباء، والضغط على كلمة «إرسال الطلب».

- يرسل رسالة للمشترك بقبول طلبه، ويستطيع الدخول بعد ذلك بالاسم وكلمة المرور التي أدخلها.

- يصور المستخدم قراءة العداد بالتقاط صورة لها عبر الموبايل، والحرص على إرسالها من يوم 29 إلى يوم 3 في الشهر الجديد، لضمان انتظام دورة الكشف، وتحقيق الاستهلاك العادل.