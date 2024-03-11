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اليوم بدء تطبيق قرار وقف تخفيف أحمال «الكهرباء» طوال شهر رمضان

كتب:

سلامة عامر
09:20 ص | الإثنين 11 مارس 2024
شبكة الكهرباء ارشيفية

شبكة الكهرباء ارشيفية

يبدأ مركز التحكم القومي في شبكة الكهرباء، تنفيذ قرار الحكومة بوقف تخفيف الأحمال طوال شهر رمضان، بمناسبة الشهر الكريم.

وقف تطبيق جدول تخفيف أحمال الكهرباء وقطع التيار

وأكد مصدر مسؤول في الشركة القابضة للكهرباء لـ«الوطن»، التزام فروع وشبكات شركات توزيع الكهرباء على مستوى القرى والمراكز والأحياء وهي «شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، القناة لتوزيع الكهرباء، شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، البحيرة لتوزيع الكهرباء، مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، ومصر العليا لتوزيع الكهرباء» بتطبيق قرار الحكومة بوقف تخفيف أحمال الكهرباء وقطع التيار.

رقم طوارئ الكهرباء

وحددت الوزارة رقم طوارئ الكهرباء مع عدّة خطوات يجب اتباعها لتقديم الشكاوى بجميع قطاعات التابعة لها، كما يلي:

- يمكن تقديم الشكوى من خلال التوجه إلى مقر جھاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.

- يمكن تقديمها من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org.

- ويمكن إرسال الشكوى من خلال البرید ص.ب. 73- بانوراما أكتوبر – رقم بریدي 11811 شارع صلاح سالم.

- وعبر البريد الإلكتروني الخاص بتلقي شكاوى المواطنين: complaints@egyptera.org.

- أو من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421479.

- كما يمكن الاتصال على الهاتف الأرضي رقم 23421475 «داخلي 154».

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.