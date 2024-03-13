ملخص أحداث الحلقات الثانية من دراما رمضان 2024

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «ملخص أحداث الحلقات الثانية من المسلسلات التاريخية والدراما الشعبية».

أحداث الحلقات التاريخية والأكشن والدراما الشعبية

أحداث الحلقات التاريخية والأكشن والدراما الشعبية كانت مشوقة، ففي مسلسل الحشاشين سافر حسن الصباح إلى القاهرة بصحبة عائلته، وبمجرد دخوله وجد العاصمة المصرية تعيش أصعب أزمة في تاريخها، إذ رأى مظاهر المجاعة التي أثرت سلبا على البلد بشكل سيء.

مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، شهدت تعافي عايدة بعدما أنقذها شقيقها علي وذهب إلى معملها الخاص بالعقارب الذي تعمل فيه، وطلبت من ريمون أن يحضر لها العقرب مرة أخرى حتى تكمل عملها.

ملخص الحلقة 2 من بيت الرفاعي

في الحلقة الثانية من مسلسل بيت الرفاعي، سافر ياسين مع ابنته حبيبة إلى الإسكندرية بعد هروبه من سيارة الترحيلات، ويذهب ضابط إلى بيت الرفاعي ويسأل عن جمالات «رحاب الجمل» باعتبارها آخر شخص تحدث إليه ياسين بعد هروبه من سيارة الترحيلات.

مسلسل المعلم لمصطفى شعبان شهد عودة المعلم حامد بعد غياب عن ميناء الأتكة الخاص بتجارة السمك، فاستقبله التجار وقال لهم إنّ ابنه مصطفى شعبان سيكون كبير السوق.