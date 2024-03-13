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دراما المتحدة

موعد أذان المغرب في شمال سيناء اليوم الأربعاء 13-3-2024

كتب:

حسين إبراهيم
12:01 م | الأربعاء 13 مارس 2024
مسجد النصر بالعريش

مسجد النصر بالعريش

حددت إمساكية هيئة المساحة في ثالث أيام شهر رمضان موعد أذان المغرب في شمال سيناء اليوم الأربعاء 13-3-2024، ليبدأ ثالث إفطار، بعد ساعات الصوم التي بلغت 13 ساعة و42 دقيقة زيادة عن اليوم الأول بقرابة دقيقتين.

موعد أذان المغرب في شمال سيناء اليوم 

وتستعرض «الوطن» موعد أذان المغرب في شمال سيناء اليوم الأربعاء 13-3-2024 وفق إمساكية هيئة المساحة.

وأعلنت هيئة المساحة المصرية أن موعد أذان المغرب في شمال سيناء اليوم الأربعاء 13-3-2024 ثالث أيام شهر رمضان المعظم يكون في تمام الساعة 05:50 مساء، إيذانا بانتهاء ثالث أيام الصيام بعدد ساعات صيام تبلع 13ساعة و42 دقيقة.

موعد أذان المغرب في شمال سيناء اليوم الأربعاء 13-3-2024

ووفق إمساكية هيئة المساحة فإن مواقيت الصلاة والسحور والإفطار وتضمن موعد أذان المغرب في شمال سيناء اليوم الأربعاء 13-3-2024 في ثالث أيام رمضان تأتي كالتالي: 

الفجر: 04:28 صباحا

الشروق: 05:55 صباحا

الظهر: 11:53 مساء

العصر: 03:17 مساء

المغرب: 05:50 مساء 

العشاء: 07:08 مساء. 

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