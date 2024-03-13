إعادة رصف وتأهيل الشوارع الرئيسية في ديرمواس ضمن الخطة الاستثمارية

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود رؤساء الوحدات المحلية في تنفيذ خطة تمهيد ورصف الطرق الرئيسية والأحياء الداخلية بالمراكز والقرى، بهدف رفع كفاءة وإعادة تأهيل الطرق وتحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية، وتيسير الحركة المرورية داخل الشوارع الرئيسية بمدن المحافظة.

إعادة تأهيل ورفع كفاءة عدد من الشوارع

وفي هذا السياق، تابع محمد عبد الغني رئيس مركز ديرمواس، أعمال إعادة تأهيل ورفع كفاءة عدد من الشوارع الرئيسية بالمدينة وقرى المركز بالتعاون مع وحدة الرصف ومديرية الطرق، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام الحالي، حيث تابع أعمال تنفيذ طبقة الأسفلت لعدد من شوارع بمنطقة المخبز الآلي بإجمالي طول حوالي 1.5 كم، ومتابعة أعمال رش طبقة البيتومين بعدد آخر من شوارع المدينة تمهيداً لوضع طبقة الأسفلت، وذلك لتيسير حركة المرور أمام المارة من المواطنين والمركبات والحد من وقوع الحوادث، كما تابع سير العمل بكورنيش المدينة والتي قاربت على الانتهاء.

تكثيف الجهود والالتزام بالمعايير الفنية المحددة

وفى سياق متصل، تفقد رئيس المركز، أعمال مشروع موقف سيارات الأجرة الجديد بمدينة ديرمواس ضمن الخطة الاستثمارية للعام الحالي، حيث يتم حالياً صب خرسانة الأرضية والتي بلغت نسبة تنفيذها حوالي 75%، حيث يخدم الموقف قرى غرب ديرمواس ويساعد في تخفيف الضغط عن شوارع وسط المدينة وطريق مصر أسوان الزراعي، وشدد رئيس المركز على ضرورة تكثيف الجهود والالتزام بالمعايير والمواصفات الفنية المحددة.