مسلسل مسار إجباري الحلقة الثالثة.. مقتل عمر البرنس على يد المحامي

شهد مسلسل مسار إجباري الحلقة الثالثة لأحمد داش وعصام عمر أحداثا مثيرة، حيث قتل عمر البرنس (محمد البنزاوي) من قبل عصابة المحامي مجدي حشيش (رشدي الشامي) الذي ترافع في قضية مقتل طالبة جامعية على يد الدكتور عصام صفوت والحكم عليه بالإعدام ظلما، ويملك عمر البرنس دليل براءته.

أثناء مسلسل مسار إجباري الحلقة الثالثة تستعد أسرتا عمر البرنس إحسان وأبناؤها وعنيات وابنها، لمراسم الدفن بعد استلام الجثمان من المستشفى وإنهاء الإجراءات القانونية والأمنية، وفوجئ الأخوان غير الشقيقين حسين (أحمد داش) وعلى (عصام عمر) بديون والدهم سواء بشيكات أو عدم دفع إيجار شقة عنيات وابنها لمدة 6 أشهر، فتدفع هذه الأخوين للاتحاد وإقامة عزاء واحد ودفع الديون.

مسلسل مسار إجباري الحلقة الثالثة لأحمد داش وعصام عمر

وتتوجه إحسان (صابرين) لضرتها عنيات (بسمة) للاعتذار لها عما بدر منها في المستشفى، ليبدأن صفحة جديدة لكونهما ليس لهما ذنب فيما حدث وأن الزوج هو الذي أخفى عليهما زواج كليهما منه.

فيما تساوم الشكوك عمر وحسين في أن والدهما لم يمت ميتة طبيعية بل توفى بفعل فاعل.

وتكشف خديجة صديقة حبيبة الطالبة المقتولة والمتهم فيها الدكتور صفوت، حيث تخبر والدتها بأن الدكتور بريء من دمها، وأنه نشأت بينهما علاقة حب وكان عازما على الزواج منها بعد تطليق زوجته.

وتأتي عصابة من الدكتور مجدي حشيش متخفية على هيئة بلدية لسحب عربة الطعام التي يعمل عليها حسين، ليتلقى الأخير رسالة تهديد عبر هاتفه المحمول مفادها «هات الحاجة اللي سابها أبوك أحسن لك»، ليبلغ علي ويكتشف أنه تعرض لنفس الموقف، وهوما يدفعهم للاتحاد مرة أخرى وفي طريقهما يتعرضان لعلقة موت من عصابة الدكتور مجدي.

مواعيد عرض مسلسل مسار إجباري على قناة cbc

- وفقا لقناة cbc تأتي مواعيد عرض مسلسل مسار إجباري في رمضان 2024 الحلقة 4، في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق مع أذان المغرب.

- ويعاد عرض مسلسل مسار إجباري عبر قناة سي بي سي في تمام الساعة التاسعة صباحا.

مواعيد عرض مسلسل مسار إجباري قناة الحياة وON والقناة الأولى

وتأتي مواعيد عرض مسلسل مسار إجباري قناة الحياة وON والقناة الأولى على النحو التالي:

- تعرض الحلقة 4 من مسلسل مسار إجباري على قناة الحياة الساعة 11:15 مساء.

- تعرض الحلقة 4 من مسلسل مسار إجباري على قناة ON الساعة 10:30 مساء.

- تعرض الحلقة 4 من مسلسل مسار إجباري على القناة الأولى المصرية الساعة 12 منتصف الليل.