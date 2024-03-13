مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 2.. ظهور المخرج أحمد نادر جلال

ظهر المُخرج أحمد نادر جلال ضمن أحداث الحلقة الثانية من مسلسل بيت الرفاعي، الذي يخوض به النجم أمير كرارة السباق الرمضاني الحالي 2024، في مشهد صغير، حيث التقاه «ياسين» الشخصية التي يقدمها أمير كرارة بينما كان هاربًا إلى مدينة الإسكندرية، في أحد الشوارع يسأله عن الطريق.

أحمد نادر جلال هو مُخرج مسلسل بيت الرفاعي، وهو التعاون الثاني له مع النجم أمير كرارة حيث تعاونا من قبل في مسلسل العائدون في 2022، وهو المسلسل الذي دارت أحداثة حول محاولات المخابرات المصرية في التصدي للإرهاب متمثلًا في داعش، حيث يقوم العاملون بالمخابرات من ضباط وخبراء اتصال وعملاء سريين كلٌ بدوره في عمليات تهدف إلى حماية الوطن والقضاء على الإرهاب.

مسلسل بيت الرفاعي، تأليف بيتر ميمي، سيناريو وحوار هند عبدالله وعمرو أبواليزيد، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج سينرجي، بطولة أمير كرارة، وأحمد رزق، وسيد رجب، ومحمد لطفي، وأحمد فؤاد سليم، ورحاب الجمل، وميرنا جميل، وعايدة رياض، صفاء الطوخي، وملك قورة.