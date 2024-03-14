مسلسل محارب الحلقة الثالثة.. حسن الرداد متهم بحيازة سلاح أبيض ومخدرات

شهد مسلسل محارب الحلقة الثالثة لحسن الرداد أحداثًا مُثيرة، إذ حضر المحامي حسام أحمد زاهر لتقديم واجب العزاء وفي وفاة والدة محارب الذي يجسد شخصيته حسن الرداد، ومساومته بقبول دية قدرها 5 ملايين جنيه مقابل براءة رامي المتهم بقتلها، وهو ما رفضه محارب قائلًا: «دم أمي ما يكفيهوش فلوس الدنيا».

مسلسل محارب الحلقة الثالثة لحسن الرداد

دفعت هذه الواقعة المحامي حسام إلى التخطيط لإحداث مشكلة حتى يقع «محارب» في شر أعماله ليتنازل عن واقعة قتل أمه المتهم فيها رامي، وتمثل ذلك في اصطدم شاب مستقلًا موتوسيكل بالسيارة الأجرة التي يعمل عليها مٌحارب، وعلى إثر تلك الحادث تمّ تحرير محضر ضده، ليُساومه المحامي على التنازل عن قضية القتل مقابل خروجه وعدم حبسه.

لم يجد المحامي حسام طريقة سريعة للسيطرة على محارب من أجل إنهاء تلك القضية وخروج نجله من الحبس وإنهاء الفضيحة، ورغم ذلك يهدد محارب بأنَّه قادر على جلب فريق سوشيال ميديا لحذف جميع الفيديوهات والصور المتعلقة بالقضية نتيجة الفضيحة التي تعرّض لها والتي نالت من سمعته.

اتهام حسن الرداد بحيازة مخدرات وسلاح

وخلال مسلسل محارب الحلقة الثالثة لحسن الرداد تجمع السائقون العاملون مع محارب في الموقف لجمع مبلغ من المال لإخراج محارب من الحبس بتبرعاتهم، لكن نشبت خلافات بينهم وبين المسؤول عن الموقف والذي يرغب في حبس محارب لأنه ينافسه في عمله.

وأثناء احتجاز محارب في النيابة للتحقيق معه، يُتهم بحيازة المخدرات والسلاح الأبيض ويُنكر معرفته بها، ويوضح أنَّ المجني عليه هو من ألقى نفسه أمام السيارة ويتمّ عرضه 4 أيام على ذمة التحقيقات.