ما هي الدعوة النزارية؟.. عنوان الحلقة 3 من الحشاشين وأشار إليها حسن الصباح

تفاصيل عديدة شهدتها الحلقة الثالثة من مسلسل «الحشاشين» بطولة النجم كريم عبدالعزيز، كان أبرزها سفر حسن الصباح من مصر إلى المغرب، ثم تغيير وجهته إلى عكا بعد العاصفة الكبرى التي ضربت السفينة أثناء السفر، وكانت الحلقة عنوانها «الدعوة النزارية»، كما أشار إليها «الصباح» خلال أحداث الحلقة، والتي ستبدأ بعد سفره من مصر، فما هي؟

تفاصيل الدعوة النزارية

الدعوة النزارية، سُميت نسبة إلى الإمام نزار بن المستنصر، وكانت بقيادة حسن الصباح، والهدف منها دعم تولي «نزار» للخلافة حتى بعد موته، وحين تولر المستعصي بالله الخلافة، رفض «الصباح» الاعتراف به، كما نشطت الدعوة النزارية بشكل كبير في بلاد خراسان وفارس، حسبما ورد في كتاب «دولة النزارية أجداد أغا خان» للمؤلف طه أحمد شرف.

ولم تمت الدعوة النزارية بموت الدولة النزارية أو الإسماعيلية النزارية، واستمر أنصارها يعملون في الخفاء وهم اليوم يعرفون باسم الأغاخانية، وهم النزاريون الحديثيون.

أحداث الحلقة 3 من مسلسل الحشاشين

وخلال أحداث الحلقة 3 من مسلسل الحشاشين، استغل بدر الجمالي وجود الأمير نزار خارج القاهرة، وأعلن أن وصية الخليفة الفاطمي هي أن نجله الأصغر المستعلي بالله هو الخليفة من بعده، وهو ما يثير حالة واسعة من اللغط داخل القصر، وعندما يرفض البعض مبايعة المستعلي بالله يخبرهم الوزير أن الذي يرفض المبايعة خائن وتقطع رأسه.

وضمن أحداث الحلقة 3 من مسلسل الحشاشين أيضًا، قرر حسن الصباح وهو الفنان كريم عبدالعزيز السفر من مصر بعد أن قضى 3 سنوات بها، والذهاب إلى المغرب، لنشر الدعوة النزارية ودعم الخليفة نزار بن المستنصر، وأثناء الرحلة، تعرضت السفينة لعاصفة وقرر تحويل مسارها إلى عكا.