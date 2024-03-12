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«الإسكان»: 600 شقة فاخرة جاهزة للتسليم في «جنة» بعد عيد الفطر

كتب:

أيمن حمزة
04:41 ص | الثلاثاء 12 مارس 2024
وحدات سكنية- صورة أرشيفية

وحدات سكنية- صورة أرشيفية

أوضحت مصادر مطلعة لـ«الوطن» بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن الوزارة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تستعد الآن لطرح وحدات سكنية جديدة بمشروع «جنة»، للإسكان الفاخر بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.

الطرح الجديد يضم 600 شقة جاهزة للتسليم

أشارت المصادر إلى أن الطرح الجديد يضم 600 شقة جاهزة للتسليم وكاملة التشطيب، موزعة على السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة والمنصورة الجديدة.

وأضافت المصادر أن هذا بخلاف وحدات الطرح التكميلي لعام 2024 بـ 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة، والبالغ عددهم 480 شقة، تم تجهيزها للمواطنين الذين لم يحالفهم الحظ في الطرح السابق، ولم يسحبوا جدية الحجز من البنك.

طرح تكميلي لوحدات جنة بالقاهرة وأكتوبر

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، في وقت سابق، عن طرح 480 شقة بمشروع «جنة» بكل من أكتوبر والقاهرة، بمساحات تبدأ من 100 وتصل إلى 150 مترًا مربعًا.

وأتاحت الهيئة كراسة الشروط الخاصة بالطرح التكميلي، موضحة مواقع الوحدات المتاحة للحجز وأسعار كل وحدة، وأسلوب السداد، وغيرها من التفاصيل والمعلومات العامة حول الطرح التكميلي الجديد.

كانت مصادر مطلعة بجهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة كشفت لـ«الوطن» أن ارتفاع نسبة الإقبال الجماهيري على حجز وحدات الإسكان الفاخر بمشروع جنة، هو السبب الرئيسي وراء الطرح التكميلي، والعمل على طرح وحدات سكنية أخرى بنفس المشروع.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.