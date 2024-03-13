هل يجوز صلاة التراويح بتسليمة واحدة؟.. «فتوى الأزهر» تجيب

تعد صلاة التراويح من المشاهد الأساسية لشهر رمضان الكريم، إذ تعتبر صلاة القيام من أهم صور العبادات التي يتقرب فيها العبد من ربه عز وجل، ويصليها المسلمون في شتى بقاع الأرض في جماعات، سواء داخل المساجد أو في البيوت أو الساحات، ليتردد سؤال حول هل يجوز صلاة التراويح بتسليمة واحدة وما هي صيغة الصلاة الصحيحة؟

هل يجوز صلاة التراويح بتسليمة واحدة؟

وفيما يتعلق بالإجابة عن سؤال هل يجوز صلاة التراويح بتسليمة واحدة؟ قال الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا لـ«الوطن»، إن صلاة التراويح تصلى ركعتين ركعتين ولا تصلى أربعًا متصلة، لافتا إلى أنّه عند الجمهور يكره أداء صلاة التراويح أربع ركعات متصلة، وعند الشافعية يحرم وتبطل الصلاة لأن صلاة التراويح لم تصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلا هكذا ركعتين ركعتين.

فضل صلاة التراويح وقيام الليل

- قيامُ اللّيل من أعظم أسبابِ دخول الجنّة.

- قيامُ اللّيل من أسباب رَفع الدّرجات في الجنّة.

- المحافظونَ على قيام اللّيل مُحسنونَ مُستحقّون لرحمة الله وجنّته، فقد مدح الله أهل قيام اللّيل، وعدَّهم في جملة عباده الأبرار.

- مدح الله أهل قيام اللّيل في جملة عباده الأبرار، فقال عزَّ وَجَل: «وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا».

- قيام اللّيل أفضَلُ الصّلاة بعد الفريضة.

- قيامُ اللّيل مُكفِّرٌ للسّيئاتِ ومنهاةٌ للآثام.

- شرفُ المُؤمن قيام اللّيل.

- قيامُ اللّيل يُغْبَطُ عليه صاحبه لعظيم ثوابه، فهو خير من الدّنيا وما فيها.

- من أسباب مغفرة الذنوب، ومن صلى التراويح كما ينبغي فقد قام رمضان إيمانا واحتسابا.

حكم صلاة التراويح

صلاة التراويح في رمضان سنَّةٌ مؤكدة للرجال والنساء، وقد سنَّها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله وفعله؛ فعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» متفق عليه.