«زيني سفرتك في رمضان».. طريقة عمل البط بالبرتقال

تزامنًا مع حلول الشهر الكريم، تبدأ ربات البيوت في تحديد جدول أكلات، الذي يشمل عدد كبير من الأطعمة المٌتنوعة خلال الشهر، ويعد البط بالبرتقال من أكثر الوصفات المفضلة لدى الأسر المصرية، لاحتوائه على العديد من العناصر الغذائية المُهمة التي يحتاج لها الجسم، ويعتبر من الوجبات الأساسية لدى البيوت المصرية، وخلال السطور التالية توضح «الوطن» طريقة عمل البط بالبرتقال على خطى الشيف أميرة شنب.

خطوات تحضير البط بالبرتقال

المكونات:-

بطة.

برتقالة مقطعة.

ورق لورا.

3 ملعقة كبيرة عسل نحل.

فلفل أسود.

2 حبة جزر وقطعيه إلى حلقات.

علبة زبادي.

2 فص ثوم.

حبهان.

ملح.

كوب من عصير البرتقال.

كرفس.

2 حبة من البصل مقطع إلى شرائح.

طريقة عمل البط بالبرتقال

- الخطوة الأولى: ابدأي في خلط جميع المكونات المذكورة سابقًا في طبق عميق، باستثناء قطع البرتقال.

- الخطوة الثانية: اسكبي جميع الخليط على البط، ثم اتركيهم معًا لمدة 60 دقيقة داخل الثلاجة.

- الخطوة الثالثة: أحضري شرائح البرتقال ثم ضعيها داخل البط.

- الخطوة الرابعة: ضعي البط في كيس حراري، ثم أدخليه إلى الفرن حتى يصبح ناضجًا.

- الخطوة الخامسة: زينيه بقطع البرتقال ثم جهزيه إلى التقديم.