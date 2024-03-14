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دراما المتحدة

قرعة لتسكين الحاصلين على شهادات «استرداد أراضي الدولة» بمدينة سفنكس الجديدة

كتب:

أيمن حمزة
10:10 ص | الخميس 14 مارس 2024
قيادات الإسكان خلال تحديد موعد إجراء القرعة

قيادات الإسكان خلال تحديد موعد إجراء القرعة

كشفت مصادر بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لـ«الوطن» عن اعتزام جهاز تنمية مدينة سفنكس الجديدة، الإعلان عن إجراء القرعة العلنية اليدوية لتسكين العملاء الحاصلين على شهادات صادرة من لجنة استرداد أراضي الدولة، والمعتمدة من مجلس الوزراء.

وأوضحت أن القرعة ستجرى ظهر الأحد المقبل، وستكون متاحة للمواطنين الذين انتهوا من توفيق أوضاعهم وسداد الدفعات المقدمة طبقا للمخطط المعتمد، ووفقا لشرائح المساحات المعتمدة بالمخطط بعد خصم نسبة الطرق طبقا للقواعد المعمول بها.

إجراءات القرعة العلنية

ويمكن الاطلاع على الطلبات وشرائح المساحات وجداول فئات القرعة العلنية في مقر جهاز المدينة، بمنطقة الكيلو 55 على طريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوي، وفق المصادر، التي أشارت إلى أنه سيتاح للموطنين تسجيل حضور القرعة بدءا من الساعة العاشرة صباح الأحد المقبل.

وأضافت أن عملية التسجيل ستنتهي في الساعة الثانية عشرة ظهرا، للبدء في إجراء القرعة العلنية اليدوية، فيما سيكون السماح بحضور القرعة العلنية بموجب إثبات الشخصية.

تقنين أكثر من 50% للكيانات المتواجدة بالمدينة

كان المهندس أحمد إبراهيم أنور، رئيس جهاز مدينة سفنكس الجديدة، أعلن الانتهاء من إسناد أعمال المرافق وتنفيذ فرمة الطرق في منطقة غرب الطريق الصحراوي، وتقنين ما يزيد على 50% من أوضاع الكيانات المتواجدة في المدينة، مشيرا أن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.