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دراما المتحدة

موعد أذان المغرب في شمال سيناء اليوم الخميس 14-3-2024

كتب:

حسين إبراهيم
12:36 ص | الخميس 14 مارس 2024
مسجد النصر بالعريش

مسجد النصر بالعريش

حددت الهيئة العامة للمساحة موعد أذان المغرب في شمال سيناء اليوم الخميس 14-3-2024 وفقا لإمساكية شهر رمضان الصادرة عن الهيئة، والموافق رابع يوم رمضان، ليبحث مواطنو المحافظة عن موعد الآذان للتحقق من موعد الإفطار السليم.

موعد أذان المغرب في شمال سيناء اليوم الخميس 14-3-2024

وتستعرض «الوطن» موعد أذان المغرب في شمال سيناء اليوم الخميس 14-3-2024 لتناول إفطار رابع أيام رمضان المبارك وفق إمساكية هيئة المساحة وسيكون في تمام الساعة 5:51 مساء، إيذانا بانتهاء رابع أيام الصيام بعدد ساعات صيام تبلع 13ساعة و44 دقيقة

موعد أذان المغرب في شمال سيناء اليوم 

وأعلنت هيئة المساحة المصرية عن مواقيت الصلاة والسحور والإفطار متضمنة موعد أذان المغرب في شمال سيناء اليوم الخميس 14-3-2024 في رابع أيام رمضان تأتي كالتالي:

الفجر : 04:27 صباحا

الشروق : 05:54 صباحا

الظهر : 11:52 مساء

العصر : 03:17 مساء

المغرب : 05:51 مساء

العشاء : 07:09 مساء

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