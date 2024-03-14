يحدّث الموقع الرسمي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية يوميًا مواقيت الصلاة طوال شهر رمضان مبارك، والتي تضمنت موعد أذان المغرب في المغرب اليوم الخميس 14-3-2025، إذ يهتم الصائمون بمعرفته في كل يوم من أيام الشهر الفضيل لارتباطه بفرضية الصلاة وموعد الإفطار.

موعد أذان المغرب في المغرب اليوم

ووفقَا للموقع الرسمي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية، يختلف موعد أذان المغرب في المغرب من مدينة لأخرى طبقا لموقعها من خطوط الطول.

موعد أذان المغرب في المغرب اليوم الخميس 14-3-2024

وأما عن موعد اذان المغرب اليوم في المغرب الأربعاء 13-3-2024، فيكون في الرباط وسلا في تمام الساعة 6:39 مساء.

موعد صلاة المغرب بالدار البيضاء في المغرب اليوم

أما في الدار البيضاء يكون موعد صلاة المغرب اليوم الأربعاء 13-3-2024 6:43 مساء

موعد أذان المغرب اليوم بمراكش في المغرب الأربعاء 14-3-2024

وفي بني ملال تكون صلاة المغرب في تمام الساعة 6:40، وفي مراكش يؤذن المغرب في تمام الساعة 6:55.

موعد الإفطار اليوم في المغرب الأربعاء 14-3-2024

في تمام الساعة 6:54 مساء أما موعد أذان المغرب في طنجة فيكون في الساعة 6:35 مساء.