رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

المئات يشيعون جنازة أول من وضع صور الموت على علب السجائر.. وداعا حمدي السيد

كتب:

سهيلة هاني
02:44 م | الخميس 14 مارس 2024
جنازة الدكتور حمدي السيد

جنازة الدكتور حمدي السيد

شيع المئات جنازة الدكتور حمدي السيد، نقيب الاطباء الأسبق، وأول من وضع صور الموت على علب السجائر، وذلك بعد أن وافته المنيه أمس، في منزله إثر تعرضه لوعكه صحية ألمت به مؤخرا، وأعلنت أسرته تشييع جثمانه من مسجد شيراتون المطار، على أن يتم توديعه إلى مثواه الأخير في مقابر العائلة بالوفاء والأمل.

جنازة الدكتور حمدي السيد

وحضر الجنازة عدد من الشخصيات العامة ومحبي الراحل الدكتور حمدي السيد، وأفراد أسرته، الذي يعتبر أشهر نقيب لأطباء مصر، وأول جراحي القلب العرب، وكان نقيبا للأطباء لمدة ثلاثة وعشرين عاما، وأستاذ جراحة القلب في كلية الطب جامعة عين شمس، وعضو سابق باللجنة العلمية لترقية الأساتذة.

ونعت النقابة العامة لأطباء مصر ببالغ الحزن والأسى، الدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء الأسبق، وأحد أبرز جراحي القلب في مصر، والذي شغل منصب نقيب عام الأطباء لأربع دورات متتالية.

 

 

اقرأ المزيد:

عاجل.. وفاة الدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء الأسبق

خالد منتصر ينفي وفاة حمدي السيد نقيب الأطباء الأسبق: تشابه أسماء

القوائم النهائية للمرشحين لانتخابات نقابة الأطباء البيطريين بالدقهلية

القوائم النهائية للمرشحين لانتخابات نقابة الأطباء البيطريين بمحافظة بورسعيد

القوائم النهائية للمرشحين لانتخابات نقابة الأطباء البيطريين بكفر الشيخ

«نقابة الأطباء» تخاطب مجلس الوزراء بملاحظاتها ومقترحاتها على مشروع قانون المسؤولية الطبية

افتتاح مكتب لخدمات نقابة الأطباء بنجع حمادي في قنا
بقلم سهيلة هاني