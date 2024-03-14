المئات يشيعون جنازة أول من وضع صور الموت على علب السجائر.. وداعا حمدي السيد

شيع المئات جنازة الدكتور حمدي السيد، نقيب الاطباء الأسبق، وأول من وضع صور الموت على علب السجائر، وذلك بعد أن وافته المنيه أمس، في منزله إثر تعرضه لوعكه صحية ألمت به مؤخرا، وأعلنت أسرته تشييع جثمانه من مسجد شيراتون المطار، على أن يتم توديعه إلى مثواه الأخير في مقابر العائلة بالوفاء والأمل.

جنازة الدكتور حمدي السيد

وحضر الجنازة عدد من الشخصيات العامة ومحبي الراحل الدكتور حمدي السيد، وأفراد أسرته، الذي يعتبر أشهر نقيب لأطباء مصر، وأول جراحي القلب العرب، وكان نقيبا للأطباء لمدة ثلاثة وعشرين عاما، وأستاذ جراحة القلب في كلية الطب جامعة عين شمس، وعضو سابق باللجنة العلمية لترقية الأساتذة.

ونعت النقابة العامة لأطباء مصر ببالغ الحزن والأسى، الدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء الأسبق، وأحد أبرز جراحي القلب في مصر، والذي شغل منصب نقيب عام الأطباء لأربع دورات متتالية.