ليلى علوي: لم أندم على أي عمل قدمته خلال رحلتي الفنية

قالت الفنانة ليلى علوي إن مشوراها الفني بدأ وعمرها 7 أعوام موضحة أنها عندما تمت سن الـ20 أصبحت ليلى علوي الفنانة المعروفة: «كنت حاسة أن هو ده الكارير بتاعي وديما كنت بقول أنا محظوظة لأن الحاجة اللي بحبها أو الموهبة اللي عندي ربنا قدر أني أمارسها وتبقى مهنتي ولذلك لم أندم علي أدور قدمته في تاريخي».

تعامل ليلى علوي مع المخرجين

وأضافت الفنانة ليلى علوي خلال حواره ببرنامج «كان عمري 20» مع شافكي المنيري المذاع على راديو إف إم: «في سن الـ20 لم أكن حكيمة بشكل كبير ولكن كنت بفكر وأحاول أختار الأحسن لمسيرتي الفنية تعلمت كثيرا من المخرجين بينهم المخرج محمد خان، والمخرج عاطف سالم، وعاطف الطيب، وحسين كمال».

ليلى علوي لم تندم في أي دور فني

وأوضحت ليلى علوي أن لا يوجد دور في مشوراها الفني ندمت على تقديمه، مضيفة أنها تحب مهنة الإعلاميين جدا وتعتقد أنها ستنجح فيها وأنها إذا قدمت في يوم من الأيام برنامجا سوف تضيف إلى هذه المهنة كما أضافت في مهنة التمثيل.