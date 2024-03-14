هل الإفطار في رمضان يكون بالمدفع أم بالأذان؟.. «الإفتاء» توضح

مع حلول شهر رمضان تواردت أسئلة كثيرة في أذهان الصائمين، وذلك حول آلية الإفطار الصحيحة أو الإمساك عن الصوم، لاغتنام الثواب والمغفرة والرحمة في الشهر الكريم، وقد يتشكك البعض حول الإفطار في رمضان يكون بمدفع الإفطار أم بالأذان؟، وهذا ما ترصده الوطن في السطور التالية.

الإفطار في رمضان

أجابت دار الإفتاء لمصرية في منشور عبرصفحتها الشخصية على فيسبوك عن سؤال أحد المتابعين حول هل الإفطار في رمضان يكون بمدفع الإفطار أم بالأذان؟، قائلة إن أذان المغرب علامة وُضعت للدلالة على غروب الشمس، والفطر للصائم يكون بغروب الشمس، فإذا غربت الشمس فقد أفطر الصائم، فلا يجوز الفطر قبل غروب الشمس حتى ولو أذن المؤذن خطأ للمغرب، أو أطلق مدفع الإفطار خطأ قبل غروب الشمس.

واستشهدت الإفتاء خلال إجابتها عن سؤال هل الإفطار في رمضان يكون بمدفع الإفطار أم بالأذان؟ أن الله تعالى قال: {ثُمَّ أَتِمُّواْ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيۡلِ} [البقرة: 187] فالعبرة بغروب الشمس لا بالأذان ولا بمدفع الإفطار، فعن عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا، وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ» أخرجه البخاري في صحيحه.

إطلاق مدفع الإفطار

ولفتت الدار إلى أنه إذا لوحظ في رفع الأذان أو إطلاق مدفع الإفطار أو أي وسيلة أخرى مزامنةُ ذلك لوقت الغروب -جاز اتخاذه علامة للإفطار، وإلا فلا يجوز الفطر عندئذ، ويجب التنويه على مراعاة فروق التوقيت بين المناطق المختلفة.