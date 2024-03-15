طريقة سهلة وموفرة لعمل اللازانيا باللحمة المفرومة.. «جهزيها في 10 دقايق»

خلال شهر رمضان، تدخل الأمهات دوامة الحصول على وصفة مميزة ولذيدة ومختلفة لأسرتها، لتسعدهم بعد ساعات طويلة من الصيام، وفي نفس الوقت تريد طبخ وصفة سهلة لا تكلفها الكثير من الوقت والمجهود، وخلال السطور التالية تستعرض «الوطن» طريقة سهلة وموفرة لعمل لازانيا باللحم المفروم، على خطى الشيف نرمين هنو.

الخطوات اللازمة لتحضير اللازانيا باللحم المفروم

المكونات:-

لازانيا.

لحم مفروم.

كوسة.

شرائح باذنجان مشوية.

شرائح مشروم مشوية.

شرائح بصل مشوي.

صلصة.

فلفل مشوي.

ريحان طازج.

ملعقة كبيرة زيت زيتون.

ملعقة كبيرة زبدة.

جبنة بارميزان.

جوزة الطيب.

بشاميل.

موتزاريلا.

ملح.

فلفل أسود.

إليكِ طريقة تحضير اللازانيا باللحم المفروم

- الخطوة الأولى: ضعي زيت مع زبدة في طاسة على النار، وضيفي البصل وقلبيه جيدًا حتى يصفر.

- الخطوة الثانية: ضيفي اللحم المفروم مع الملح والفلفل وصلصة الطماطم وجوزة الطيب وتترك لتسبك على النار قليلا مع ماء ساخن.

- الخطوة الثالثة: قبل أن ترفع من على النار ضيفي إليها الريحان المفروم، ورصي شرائح اللازانيا في طاجن فرن وعليها شرائح الخضار المشوي «المشروم والفلفل والكوسا والباذنجان ورشة الجبنة الموتزريلا والجبنة البارميزان».

- الخطوة الرابعة:- صبي قليل من البشاميل فوق اللازانيا ووزعيها على كامل الطبق.

- الخطوة الخامسة: ضيفي كمية من الحشوة فوق البشاميل ثم طبقة بشاميل أخرى رقيقة جدا ثم نصف طبقة أخرى من شرائح اللازانيا، ونصب باقي كمية البشاميل على الوجه وندخلها فرن على حرارة 180 درجة، لنحو 20 دقيقة وتقدم.