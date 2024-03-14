هل دعاء الصائم قبل الإفطار مستجاب؟.. أمين الفتوى بدار الإفتاء يجيب

رد الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء على سؤال هل دعاء الصائم قبل الإفطار مستجاب إنه مقبول بحسب حديث الرسول صلى الله عليه وسلم «إنَّ للصَّائمِ عندَ فِطرِه دعوَةٌ لا تُردُ»، موضحا أنه يعني بـ«عنده فطره» أي قبل الإفطار وبعد الإفطار ومع الإفطار.

هل دعاء الصائم قبل الإفطار مستجاب

ورد أمين الفتوى على سؤال هل دعاء الصائم قبل الإفطار مستجاب أن هذا كنز فيه الكثير من العطاء من عند الله سبحانه وتعالى لعباده الصائمين، مشيرا إلى أنه ينبغي على المسلم أن يكتب دعواته وأن يجهر بها قبل فطره وبعده فطره في كل يوم من أيام شهر رمضان المبارك، كأن الله سبحانه وتعالى يفتح لنا خزائن فضله لكي نغتمها في هذه الأيام الثلاثنين المباركة ونستفيد بهذه الدعوات المباركة.

دعاء الصائم قبل الإفطار مستجاب

وحول دعاء للصائم قبل الإفطار مستجاب، يمكن أن يردد على سبيل المثال:

«اللهم إنّا نسألك حسن الصيام وحسن الختام، ولا تجعلنا من الخاسرين في رمضان ، اللهم اجعلنا مِمّن تدركهم الرحمة والمغفرة والعتق من النار»

ورد في فضل دعاء الصائم وأنه مستجاب: ما روى الترمذي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر والإمام العادل ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام وتفتح لها أبواب السماء ويقول الرب وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين.