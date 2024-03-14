طريقة عمل المدلعة بمكونات موجودة في المنزل.. مش هتشتريها من بره

المدلعة من أنواع الحلوى المفضلة لدى الكثير من الأشخاص خلال شهر رمضان المبارك، فهب عبارة عن طبقة كنافة وبسبوسة وبينهما قشطة، وتغطى بصوص الكراميل والشيكولاتة والمكسرات، وتتميز بطعم حلو متوازن، ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير طريقة عمل المدلعة زي الجاهزة.

خطوات بسيطة وسهلة يمكن من خلالها طريقة عمل المدلعة في البيت مثل الجاهزة على خطى الشيف نجلاء الشرشابي في برنامجها الذي يعرض على شاشة «سي بي سي» سفرة:

المقادير

2 كوب سميد

2 ملعقة كبيرة دقيق

كوب زبادي

½ كوب سمنة

½ كوب سكر

فانيليا

ملعقة صغيرة بيكينج باودر

مكونات الكنافة

¼ كيلو كنافة

½ كوب سمنة

2 ملعقة كبيرة سكر بودرة

شربات

مكونات الوجه

كريم شانتيه

قشطة بلدي

صوص كراميل

طريقة تحضير مدلعة للبسبوسة

في البداية يخلط السميد والدقيق والبيكينج باودر والسكر والزبادي والسمنة والفانيليا

يقلب الخليط ويفرد في صينية مدهونة بالسمنة

توضع في الفرن

يتم سقيها وهي ساخنة بالشربات الساخن

طريقة تحضير المدلعة للكنافة

في البداية تخلط الكنافة والسمنة والسكر البودرة

يشكل الخليط في صينية

يتم وضعها في الفرن حتى النضج

تسقى بالشربات وتترك لتبرد

بعد ذلك توضع طبقة من البسبوسة والقشدة والكريمة ثم طبقة الكنافة

يتم إضافة طبقة أخرى من الكريمة على الوجه

تزين بصوص الكراميل

مكونات شربات الكنافة