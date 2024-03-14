إطلاق دليل خدمات وحقوق المستهلك 2024 للأفراد والشركات 

أعلن إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه تزامنا مع اليوم العالمي للمستهلك، إطلاق دليل خدمات وحقوق المستهلك 2024 «للأفراد – الشركات»، وإطلاق حملة تخفيضات على الصيانات وقطع الغيار والمصنعية وخدمات ما بعد البيع وأيضا تخفيضات على المبيعات بالتنسيق مع «شركات السيارات – شركات الأجهزة الكهربائية»، وكذلك تخفيضات على المبيعات بعد التنسيق مع الكيانات التجارية في مصر من شركات «الأجهزة الكهربائية – السيارات».

دليل الخدمات

وأكد رئيس الجهاز، في بيان له، أن إطلاق دليل الخدمات وحقوق المستهلك، تُعد خطوة مهمة لجموع المستهلكين للتعريف بحقوقهم والتزاماتهم في كل مجالات اختصاصات الجهاز، والتي تعكس الإطار العام لاستراتيجية جهاز حماية المستهلك لتطبيق الجودة، والرؤية المستقبلية لخطتها، بما تضمه من مُرتكزات، وغايات، وأهداف استراتيجية.

وأوضح أن الدليل يحتوي على أهم حقوق والتزامات المورد أو التاجر ومنها الالتزام بالإعلان عن الأسعار وأن يكون السعر المعلن شامل «الضرائب – الرسوم»، والالتزام بإعطاء المستهلك فاتورة ضريبية دون تحمل دون تحمل أي تكلفة إضافية على المستهلك، فضلاً عن الالتزام بسياسة الاستبدال والاسترجاع وهي «للمستهلك الحق في استبدال السلعة أو استرجاعها خلال فترة الـ14 يوما دون إبداء أسباب شرط أن تكون في حالتها الأصلية أو خلال الـ30 يوما إذا شابها أحد عيوب الصناعة».

دور منظمات المجتمع المدني

وفي ذات السياق، أشار «السجيني» إلى أهمية دور منظمات المجتمع المدني من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال حماية المستهلك، والتي خُصص لها فصلا كاملا في الدليل، وهذا يأتي في إطار حرص الجهاز علي التنسيق والتعاون المشترك بين الجهاز والجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني كافة، لافتاً في هذا الصدد أن الرقابة المؤسسية لا تعمل بمنأي عن الرقابة الشعبية والمُتمثلة في مؤسسات المجتمع المدني، مؤكداً على ضرورة الاتحاد بين مُختلف الجمعيات الأهلية للوقوف على أرضية مشتركة تُمكننا من التنسيق لتضافر الجهود في مجال حماية المستهلك، مُثمناً الدور العظيم خلال الفترة الماضية في مجال حماية المستهلك والقطاعات الأخرى ذات الصلة.