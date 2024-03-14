حكاية الطفل الكذاب «بينوكيو».. شخصية تحول الكبير أوي إليها في الجزء 8

قبل نهاية الحلقة الثالثة من مسلسل الكبير أوي 8، التي شهدت أحداثًا شيقة بعد عودة روح الكبير لجسده، لكنه أصيب بلعنة الشمامة التي جعلت أنفه تكبر بطريقة مثيرة، وتحول الكبير إلى شخصية «بينيكيو» صاحب الأنف الكبير، تلك الشخصية التي وراءها قصة كبيرة ترجع إلى عام 1880، فمن هو «بينوكيو»؟

ظهرت شخصية بينوكيو للمرة الأولى عام 1880، من خلال رواية الكاتب الإيطالي كارلو كولودي، وترجمت الرواية لأكثر من لغة في العالم وتحولت لعشرات الأفلام، حتى جاءت شركة ديزني عام 1940، وأنتجت فيلمًا بالرسوم المتحركة، كما أن التليفزيون الإيطالي أنتج مسلسل 5 حلقات لمعدل حلقة كل ساعة عام 1972، حسب ما جاء في موقع العربية.

رواية شخصية بينوكيو

تتحدث الرواية عن طفل مصنوع من الخشب يتسم بالأنف الطويل، وكلما كذب كلما كبرت أنفه بشكل مثير، ونالت القصة الخيالية انتشارًا واسعًا في منتصف القرن 20، خاصة بعد تطور وسائل التواصل والإعلام في العالم.

تحول الكبير إلى بينوكيو

الجدير بالذكر أن الحلقة 3 من مسلسل الكبير أوي قد شهدت، اكتشاف مساعد الشمامة قيام الكبير باحضار 99 شخصًا بدلاً من 100 قد طلبتهم الشمامة، ونصحه بعلاج الأمر قبل معرفة الشمامة، ووجد الكبير أمامه نفادي صديقه الذي طلب منه أن يساعده في الزواج، وبعد موافقة الكبير الذي أخبر مساعد الشمامة بالفكرة، اكتشف طلب مثير من نفادي، وهو أن يزوجه بالفنانة أمينة خليل، مما وضع الكبير في مأزق، لكنه قرر دعوة الفنانة إلى المزاريطة، بحجة حضورها لمهرجان المزاريطة، وبعدها تتقابل مع صديقه نفادي، لكن بسبب تلك الكذبة تتحول أنف الكبير إلى أنف شخصة بينوكيو.