مسلسل سر إلهي الحلقة الرابعة.. رنا رئيس تكتشف سرقة أموالها

تكتشف رقية التي تجسد بدورها الفنانة رنا رئيس، في مسلسل سر إلهي الحلقة الرابعة، سرقة أموالها، لكنها لا تعرف من فعل ذلك، وتتهم أشقاءها دون أنّ تشك في زوج شقيقتها، لكنهم يخبروها أنهم لا يعرفون كيف حدث هذا؟

سرقة أموال رنا رئيس

ويقول لها زوج شقيقتها نصرة «روجينا» الذي يدعى «سعد»، بإن تبحث جيدًا، لتقول إنها ستذهب إلى الشرطة وتبلغ عن السرقة، ليرد بأن ذلك سيعرضها للمساءلة القانونية ومن أين حصلت على مليوني جنيه؟

مسلسل سر إلهي الحلقة الرابعة

تختار «رقية» الصمت، لكن شقيقتها رحمة تعرف جيدًا أن من سرق الأموال هو سعد، لتساومه على تقسيم الفلوس فيما بينهما، وإلا ستخبر أخواتها بذلك، ليوافق سريعا.

مسلسل سر إلهي يدور في إطار اجتماعي ويناقش قضية أخلاقية، وتدور أحداثه حول نصرة «روجينا» التي اتفق أشقاؤها عليها وشهدوا ضدها زورًا، ليتم حبسها لمدة 7 سنوات وتتغير شخصيتها بسبب ذلك.