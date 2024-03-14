مواعيد عرض مسلسل مسار إجباري على قناة ON والحياة في رمضان 2024 الحلقة 4

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2024، من الأكثر الأمور التي يبحث عنها الجمور عبر محركات البحث، خاصة مع كثرة المسلسلات وتنوع القنوات المعروضة واختلاف توقيت العرض من قناة لأخرى، لذا تستعرض «الوطن» مواعيد عرض مسلسل مسار إجباري على قناة الحياة وcbc وON والقناة الأولى، في رمضان 2024 الحلقة 4.

مواعيد عرض مسلسل مسار إجباري على قناة cbc

- وفقا لما أعلنته قناة cbc تأتي مواعيد عرض مسلسل مسار إجباري في رمضان 2024 الحلقة 4، في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق مع أذان المغرب.

- ويعاد عرض مسلسل مسار إجباري عبر قناة سي بي سي في تمام الساعة التاسعة صباحا.

مواعيد عرض مسلسل مسار إجباري قناة الحياة وON والقناة الأولى

ويعرض مسلسل مسار إجباري على 3 قنوات أخرى وهي: قناة الحياة وقناة أون ON والقناة الأولى.

وتأتي مواعيد عرض مسلسل مسار إجباري على القنوات الثلاثة كالتالي:

- يتم عرض الحلقة 4 من مسلسل مسار إجباري على قناة الحياة في تمام الساعة 11:15 مساء.

- يتم عرض الحلقة 4 من مسلسل مسار إجباري على قناة ON، في تمام الساعة 10:30 مساء.

- يتم عرض الحلقة 4 من مسلسل مسار إجباري على القناة الأولى، في تمام الساعة 12 منتصف الليل.

قصة مسلسل مسار إجباري

تدور قصة مسلسل مسار إجباري، الذي ينتمي للمسلسلات القصيرة من فئة الـ15 حلقة حول أخوان غير شقيقان، لا يقبل كونهما أخوان لكن الظروف تضطرهم للاتحاد بعد وفاة الأب لمواجهة الظروف والتحديات، خاصة بعد علمهم بسر جريمة قتل تورط في أستاذ جامعي لاتهامه بقتل طالبة.