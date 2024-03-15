أفضل صيغة للدعاء قبل الإفطار في أول الجمعة من رمضان.. «لا تخيب رجائي»

يعد الدعاء في يوم الجمعة من الأيام التي يستحب فيها التوجه إلى الله عز وجل بالمناجاة وذلك طمعاً في أن تستجاب الدعوات في ساعة الاستجابة والتي عادة ما تكون في آخر ساعة من ذلك اليوم الفضيل، ومع حلول شهر الصيام يحرص قطاع كبير من المسلمين على ترديد أفضل صيغة للدعاء قبل الإفطار في أول جمعة من رمضان.

أفضل صيغة للدعاء قبل الإفطار في أول الجمعة من رمضان

وحول أفضل صيغة للدعاء قبل الإفطار في أول الجمعة من رمضان، فيقول الدكتور عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى في الأزهر الشريف، في حديثه لـ«الوطن»، إنّ هناك صيغ متعددة يمكن الدعاء بها ومنها: «اللهم إنَّا نسألك زيادةً في الدين وبركة في العمر، وصحَّة في الجسد وسَعة في الرزق، وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت، وعفوًا عند الحساب وأمانًا من العذاب، ونصيبًا من الجنة وارزقنا النظرَ إلى وجهك الكريم».

صيغ مختلفة للدعاء

ومن صيغ الدعاء المختلفة أيضاً: «اللهم لا تحرمني وأنا أدعوك، ولا تخيبني وأنا أرجوك، اللهم إني أسألك يا فارج الهم، ويا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا، يا رحيم الآخرة، ارحمني برحمتك».

«اللهم يا حي يا قيوم ، يا ذا الجلال والإكرام ، أسألك باسمك الأعظم الطيب المبارك ، الأحب إليك الذي اذا دعيت به أجبت ، وإذا استرحمت به رحمت ، وإذا استفرجت به فرجت ، أن تجعلنا في هذه الدنيا من المقبولين والى أعلى درجاتك سابقين ، واغفر لي ذنوبي وخطاياي وجميع المسلمين اللهم اغفر لي وعافني واعف عني واهدني الى صراطك المستقيم وارحمني يا أرحم الراحمين برحمتك أستعين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ، والله أكبر ولله الحمد ، وأستغفر الله عدد خلقك ورضى نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك اللهم اغفر للمسلمين جميعا الأحياء منهم والأموات وأدخلهم جناتك ، وأعزهم من عذابك ، ولك الحمد ، وصلى اللهم على أشرف الخلق سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهله وصحبه أجمعين».

«اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لاَ إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي؛ فَاغْفِرْ لِي؛ فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ».

«يارب في يوم الجمعة وعدت عبادك بقبول دعواتهم اللهم اكشف عني كل بلوى، يا عالِم كل خفية، يا صارف كل بليّة، أغثني، أغثني، أدعوك يا رب دعاء من اشتدت به فاقته، وضعُفت قوته، وقلت حيلته، دعاء الغريق المضطر، اللهم ارحمني و أغثني، والطف بي، وتداركني بإغاثتك، اللهم بك ملاذي، اللهم أتوسل إليك باسمك الواحد، والفرد الصمد، وباسمك العظيم فرج عني ما أمسيت فيه، وأصبحت فيه، حتى لا يخامر خاطري أوهامي غبار الخوف من غيرك، ولا يشغلني أثر الرجاء من سواك، أجرني، أجرني، أجرني، يا الله، اللهم يا كاشف الغم والهموم، ومفرج الكرب العظيم، ويا من إذا أراد شيئًا يقول له: كُن فيكون، رباه رباه أحاطت بي الذنوب والمعاصي، فلا أجد الرحمة والعناية من غيرك، فأمدني بها».