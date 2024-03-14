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دراما المتحدة

موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الخميس 14-3-2024

كتب:

حسن صالح
12:00 م | الخميس 14 مارس 2024
موعد أذان المغرب اليوم

موعد أذان المغرب اليوم

يحل اليوم رابع أيام رمضان، ويحرص المسلمون علي معرفة موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الخميس 14-3-2024 إيذانا ببدء الإفطار، حيث تصل ساعات الصوم فيه إلى 13 ساعة و44 دقيقة، وفق إمساكية شهر رمضان من هيئة المساحة المصرية. 

وتستعرض «الوطن» موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الخميس 14-3-2024 في رابع أيام شهر رمضان المعظم، وفق إمساكية هيئة المساحة، والتي تتضمن مواعيد السحور والفجر مواقيت الصلاة وأذان المغرب والعشاء. 

موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم

ويحل موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الخميس 14-3-2024 في الساعة 06:03 صباحا، إيذانا بنهاية صيام اليوم الرابع من رمضان، وفق إمساكية هيئة المساحة المصرية. 

موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الخميس 14-3-2024 

ويُرفع أذان المغرب في القليوبية اليوم الخميس 14-3-2024 لينهي المسلمون صيام رابع أيام رمضان المبارك، وتصل ساعات الصيام في هذا اليوم 13 ساعة و44 دقيقة، ويحل المغرب في هذا اليوم وفق إمساكية هيئة المساحة المصرية في الساعة 06:03 مساءا. 

وتكشف إمساكية شهر رمضان من هيئة المساحة المصرية مواقيت الصلاة في القليوبية، ومنها موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الخميس 14-3-2024 كالتالي: 

موعد صلاة الفجر الساعة 04:39 صباحا. 

موعد صلاة الظهر الساعة 12:04 ظهرا 

موعد صلاة العصر الساعة 03:29 مساءً.

موعد صلاة المغرب الساعة 06:03 مساءً.

موعد صلاة العشاء الساعة 07:21 مساءً.

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