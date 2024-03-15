عالم بالأوقاف: حب الوطن غريزة فطرية في كل كائن حي

قال الشيخ محمود الأبيدي، أحد علماء وزارة الأوقاف، إن أغلى ما يملكه المرء الدين والوطن، ولا يوجد إنسان إلًا يعتز بوطنه لأنه مهد صباه، ومدرج خطاه ومرتع طفولته، وملجأ كهولته، ومنبع ذكرياته، وموطن آبائه وأجداده، من أجل ذلك نضحي في سبيل وطننا بكل غالي ونفيس.

حب الوطن غريزة فطرية في كل كائن حي

وأضاف « الأبيدي»، خلال حواره على قناة «الناس»، أن حب الوطن غريزة فطرية في كل كائن حي، موضحا أن بعض المخلوقات إذا تم نقلها عن وطنها الأصلي فإنها تموت، الكل يحب الوطن فقد جعل الله سبحانه وتعال حب الوطن في فطرت الإنسان وجميع الكائنات.

الحقوق والواجبات الاجتماعية في الإسلام

وأشار أحد علماء وزارة الأوقاف، إلى أن من الحقوق والواجبات الاجتماعية في الإسلام التي غرزت في فطرة الإنسان حق الوطن والأرض التي نعيش فيها ونأكل من خيرها ونعبد الله تعال تحت سماها، مُوضحا أن أول هذه الحقوق للأوطان هي الحب الصادق، وفي ذكر الـ10 من رمضان علينا أن نسترشد من النبي ونتعلم منه حب الوطن الصادق وكيف ندرك هذه اللحظات الفارقة مع حب الأوطان.