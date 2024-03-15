عمرة رمضان 2024.. إقبال كبير وتسيير رحلات طيران إضافية

قال باسل السيسي، عضو اللجنة الفنية للحج بوزارة السياحة والآثار، إن نسب إقبال المواطنين على السفر لعمرة رمضان 2024 جيدة للغاية، مٌوضحا أن الأسبوع الأول من شهر الصوم شهد سفر الآف المصريين لأداء مناسك العمرة، مُوضحا أن غالبية شركات الطيران العاملة بين مصر والسعودية سيرت رحلات عمرة إضافية لاستيعاب أعداد المٌعتمرين المٌسافرين خلال شهر رمضان الجاري.

أسعار برامج عمرة رمضان 2024

وأضاف باسل السيسي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أسعار عمرة رمضان 2024 بالنسبة للبرامج الاقتصادية التي يبلغ مدتها نحو شهر تبدأ من 50 ألف جنيه، مُوضحا أن الضوابط المُنظمة لموسم العمرة الحالي ألزمت شركات السياحة التي تزيد المسافة بين سكن معتمريها والحرم المكي عن 1200 متر، ضرورة توفير وسيلة نقل «شاتل باص»، لنقل المُعتمرين من السكن للحرم والعكس.

رحلات عمرة رمضان 2024 بلا مشاكل

وأشار عضو اللجنة الفنية للحج بوزارة السياحة والآثار، إلى أن رحلات عمرة رمضان 2024 تسير حتى الآن بشكل يسير وبدون أي مُشكلات تٌذكر، لافتًا إلى أن شركات السياحة المُنظمة لرحلات العمرة خلال رمضان حريصة على تقديم أفضل خدمة للمعتمرين المصريين.