كشفت الهيئة المصرية العامة للمساحة، مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم السبت 16-3-2024 سادس أيام شهر رمضان المبارك 1445 هجريا.

وتستعرض «الوطن» مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم السبت 16-3-2024 سادس أيام رمضان وفق إمساكية الهيئة العامة للمساحة التي تتضمن مواعيد الصلوات والإفطار والسحور والفجر.

مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم السبت 16-3-2024

أوضحت مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم السبت 16-3-2024 سادس أيام رمضان، أن مواعيد الصلاة والفروض كالتالي:

الفجر: 04:37 صباحا

الشروق: 06:04 صباحا

الظهر: 12:04 مساءً

العصر: 03:30 مساءً

المغرب: 06:04 مساءً

العشاء: 07:21 مساءً

مواقيت الصلاة في القليوبية

ووفق مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم السبت 16-3-2024 سادس أيام رمضان، يحل موعد الإفطار في سادس أيام رمضان مع انطلاق أذان المغرب في الساعة 06:04 مساءً وتبلغ ساعات الصيام 13 ساعة و48 دقيقة.