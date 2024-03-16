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مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم السبت 16-3-2024 سادس أيام رمضان

كتب:

حسن صالح
12:09 ص | السبت 16 مارس 2024
مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم

مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم

كشفت الهيئة المصرية العامة للمساحة، مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم السبت 16-3-2024 سادس أيام شهر رمضان المبارك 1445 هجريا.

وتستعرض «الوطن» مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم السبت 16-3-2024 سادس أيام رمضان وفق إمساكية الهيئة العامة للمساحة التي تتضمن مواعيد الصلوات والإفطار والسحور والفجر.

مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم السبت 16-3-2024 

أوضحت مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم السبت 16-3-2024 سادس أيام رمضان، أن مواعيد الصلاة والفروض كالتالي: 

الفجر: 04:37 صباحا

الشروق: 06:04 صباحا

الظهر: 12:04 مساءً

العصر: 03:30 مساءً

المغرب: 06:04 مساءً 

العشاء: 07:21 مساءً 

مواقيت الصلاة في القليوبية 

ووفق مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم السبت 16-3-2024 سادس أيام رمضان، يحل موعد الإفطار في سادس أيام رمضان مع انطلاق أذان المغرب في الساعة 06:04 مساءً وتبلغ ساعات الصيام 13 ساعة و48 دقيقة.

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