مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم السبت 16-3-2024 سادس أيام رمضان
كتب:
حسن صالح
12:09 ص | السبت 16 مارس 2024
مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم
كشفت الهيئة المصرية العامة للمساحة، مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم السبت 16-3-2024 سادس أيام شهر رمضان المبارك 1445 هجريا.
وتستعرض «الوطن» مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم السبت 16-3-2024 سادس أيام رمضان وفق إمساكية الهيئة العامة للمساحة التي تتضمن مواعيد الصلوات والإفطار والسحور والفجر.
مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم السبت 16-3-2024
أوضحت مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم السبت 16-3-2024 سادس أيام رمضان، أن مواعيد الصلاة والفروض كالتالي:
الفجر: 04:37 صباحا
الشروق: 06:04 صباحا
الظهر: 12:04 مساءً
العصر: 03:30 مساءً
المغرب: 06:04 مساءً
العشاء: 07:21 مساءً
مواقيت الصلاة في القليوبية
ووفق مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم السبت 16-3-2024 سادس أيام رمضان، يحل موعد الإفطار في سادس أيام رمضان مع انطلاق أذان المغرب في الساعة 06:04 مساءً وتبلغ ساعات الصيام 13 ساعة و48 دقيقة.