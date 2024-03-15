«شباب القليوبية»: 100 طفل يشاركون في مشروع الموهبة الحركية

أكد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، أنّ مشروع الموهبة الحركية وإعداد البطل الأوليمبي يحظى باهتمام وزارة الشباب في جميع المراحل، باعتباره نواه للانتقاء المبكر لإعداد البطل الأوليمبي في مختلف الألعاب الرياضية.

جاء ذلك خلال جولة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، لتفقد فعاليات تدريبات المشروع القومي للموهبة الحركية بنها، بحضور الدكتور محمد عبدالمؤمن وكيل المديرية للرياضة ومحمود شعبان معاون المدير العام لشؤون الرياضة والمشرف العام على المشروع بالقليوبية.

تنفيذ الاختبارات والمقاييس للأطفال

شدد وكيل وزارة الشباب خلال متابعة التدريبات، على ضرورة تكرار تنفيذ الاختبارات والمقاييس للأطفال لمتابعة مدى تقدم المستوى الفني والعمل على تطوير عناصر اللياقة البدنية والمهارية وفقًا للبرنامج الفني المعد من قبل اللجنة العلمية بوزارة الشباب والرياضة.

مشروع الموهبة الحركية

وأوضح أنه يشارك في مشروع الموهبة الحركية بالقليوبية، 100 طفل جرى اختيارهم بعد اجتياز الاختبارات البدنية والطبية تحت إشراف اللجنة الأولمبية بوزارة الشباب والرياضة، مشيرًا إلى أنّ المرحلة السنية للمشروع من مواليد 1 يوليو 2015 حتى 30 يونيو 2016.

وأضاف في بيان، أنّ المشروع ينقسم إلى مرحلتين، الأولى التهيئة الحركية والثانية مرحلة التأسيس للنشاط التخصصى لتأهيل الأطفال لمرحلة البطولة، من خلال صقلهم بالمهارات الحركية الأساسية لجميع الألعاب الرياضية وفق الرؤية العامة للمشروع التي تهدف إلى إعداد جيل من الأبطال الرياضيين في سن مبكرة.