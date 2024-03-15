حددت إمساكية هيئة المساحة المصرية، موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الجمعة 15-3-2024، في الساعة 06:04، إيذانا بإفطار اليوم الخامس من شهر رمضان في أول جمعة بالشهر الكريم.

وأشارت الإمساكية إلى أن ساعات الصيام في هذا اليوم تصل إلى 13 ساعة و46 دقيقة.

تستعرض «الوطن» موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الجمعة 15-3-2024 مع نهاية خامس أيام الصيام في الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك 1445 هـ.

موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الجمعة 15-3-2024 خامس ايام رمضان

وحسب إمساكية هيئة المساحة المصرية، يحل موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الجمعة 15- 3 - 2024 في الجمعة الأولى لشهر رمضان، خامس أيام الشهر الكريم، في الساعة 06:04 مساءً، بعدد ساعات صيام يبلغ 13 ساعة و46 دقيقة.

موعد أذان المغرب اليوم

ووفق إمساكية هيئة المساحة المصرية يحل أذان المغرب في الساعة 06:04 مساءً، على أن تحل صلاة العشاء في الساعة 07:21 مساءً، يليها صلاة التراويح.

وتكشف إمساكية هيئة المساحة المصرية مواقيت الصلوات ومن ضمنها موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الجمعة 15-3-2024 خامس أيام رمضان كالتالي:

الفجر : 04:38 صباحا

الظهر : 12:04 ظهرا

العصر : 03:29

المغرب : 06:04 مساءً

العشاء : 07:21 مساءً