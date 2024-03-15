موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم 15-3-2024.. الجمعة الأولى برمضان

حددت إمساكية هيئة المساحة المصرية، موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الجمعة 15-3-2024 في الساعة 04:38، إيذانا ببدء صيام اليوم الخامس من شهر رمضان، في أول جمعة بالشهر الكريم.

وأشارت الإمساكية إلى أن ساعات الصيام في هذا اليوم تصل إلى 13 ساعة و46 دقيقة.

وتستعرض «الوطن» موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الجمعة 15-3-2024، إذ تتجه أنظار المسلمين لأداء صلاة الفجر في بداية خامس أيام شهر الصيام لاستقبال الجمعة الأولى من رمضان.

موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الجمعة 15-3-2024

وتكشف إمساكية هيئة المساحة المصرية أن موعد أذان الفجر يحل في القليوبية اليوم الجمعة 15-3-2024 في الجمعة الأولى لشهر رمضان خامس أيام الشهر الكريم، في الساعة 04:38، على أن يبدأ السحور الساعة 02:18 صباحا، فيما يكون الإمساك الساعة 04:18 صباحا.

موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم

ووفق إمساكية هيئة المساحة المصرية، يحل أذان المغرب - معلنا انتهاء الصيام في هذا اليوم - في الساعة 06:04 مساءً، فيما تحل صلاة العشاء في الساعة 07:21 مساءً، يليها صلاة التراويح.

وتكشف إمساكية هيئة المساحة المصرية مواقيت الصلوات ومن ضمنها موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الجمعة 15-3-2024 خامس أيام رمضان كالتالي:

الفجر: 04:38 صباحا

الظهر: 12:04 مساء

العصر: 03:29 مساء

المغرب: 06:04 مساءً

العشاء: 07:21 مساءً