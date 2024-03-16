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دراما المتحدة

موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم السبت 16-3-2024

كتب:

حسن صالح
12:06 م | السبت 16 مارس 2024
موعد أذان المغرب اليوم

موعد أذان المغرب اليوم

حددت إمساكية هيئة المساحة في سادس أيام شهر رمضان، موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم السبت 16-3-2024؛ إذ تبلغ ساعات الصوم 13 ساعة و48 دقيقة؛ إذ يتناول المسلمين إفطارهم ويؤدون صلاة المغرب، انتظارا لموعد صلاة العشاء وأداء الفرض والتراويح.

موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم 

تستعرض «الوطن» موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم السبت 16-3-2024 لتناول سادس إفطار في رمضان المبارك وفق إمساكية هيئة المساحة؛ إذ تتجه الأنظار صوب مواعيد مواقيت الصلاة طوال شهر رمضان المعظم 2024 ميلاديا -1445هجريا.

موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم السبت 16-3-2024 

واعلنت هيئة المساحة المصرية، أن موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم السبت 16-3-2024، يكون في تمام الساعة 06:04م، إيذانا بانتهاء سادس أيام الصيام بعدد ساعات صيام تبلع 13ساعة و48 دقيقة. 

ووفق إمساكية هيئة المساحة، فإن مواقيت الصلاة والسحور والإفطار، كالتالي: 

الفجر: 04:37 صباحا

الشروق: 06:04 صباحا

الظهر: 12:04 مساء

العصر: 03:30 مساء

المغرب: 06:04 مساء

العشاء: 07:22 مساء

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