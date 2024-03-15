أزهري: الإيمان بالله وتجديده والثبات عليه في شهر رمضان أمر إلهي

قال الدكتور مختار عبدالله، مدرس بجامعة الأزهر، إنَّ الإيمان وتوطيد الصلة بالله وتجديده أمرًا من الأهمية بمكان في شهر رمضان الفضيل؛ لأن يأمرنا الله – عز وجل – في نفس آيات الصوم بسورة البقرة بالإيمان والرشاد، مُستشهدًا بقوله – سبحانه: «فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون».

الإيمان بالله وصوم رمضان

وأضاف «عبدالله»، خلال تقديمه إحدى حلقات برنامج «آيات بينات»، والمُذاع اليوم الجمعة على شاشة «قناة الناس»، أنَّ أوامر الله – عز وجل – لنا في سياق شهر رمضان تضمنت أن نؤمن به، ولكن قد يسأل أحدهم: ولكننا نؤمن بالله بالفعل لأن الصوم أمر إلهي موجه للمؤمنين؟ فنرد هنا: «الأمر في نهاية الآية يحضنا على الثبات وليس مجرد الإيمان فقط، أي يا أيها الذين آمنوا آمنوا والتكرار للتوكيد، خاصة وشهر رمضان أيام طاعة وعبادة».

تجديد الإيمان بالعبادة والصوم

وتابع مدرس الأزهر الشريف: «الله – سبحانه - يأمرنا أن نقوي الإيمان ونجدده ونثبت عليه»، «السياق القرآني الرمضاني يقول فيه - عز وجل: وليؤمنوا بي، أي ليثبتوا على الإيمان ويقووه ويجددوه بالعبادة والصوم، وشهر رمضان هو شهر للعبادة وأداء الطاعات والعبادات».

واستطرد: «أن يقبض الله عز وجل أرواح عباده المؤمنين وهم على الإسلام والإيمان والدين وهو ما يريده منا ربنا، يريد من عباده أن يجددوا دينهم، وهذا أغلب ما ذهب أهل التفسير إليه».